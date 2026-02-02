新日本プロレス２日の後楽園大会で、ＮＥＶＥＲ無差別級王者のウルフアロン（２９）が次期挑戦者・成田蓮（２８）との前哨戦を制した。

東京五輪柔道１００キロ級金メダルのウルフは４日の東京ドーム大会で鮮烈デビュー。極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」のＥＶＩＬを破っていきなりシングルタイトルを手に入れた。１１日大阪大会ではＨ．Ｏ．Ｔの成田とのＶ１戦が早くも決定済みだ。

この日の大会では矢野通＆ＹＯＨ＆マスター・ワトと組んで、成田＆金丸義信＆ＤＯＵＫＩ＆ディック東郷と対戦。成田を豪快に投げると、エルボードロップを投下する。さらにこれまでの高速式ではなく、滞空時間の長いブレーンバスターも初披露した。

ヒザ裏へのタックルから膝十字固めで成田の反撃を許したものの、肩車式の変型スラムで追撃を許さない。試合はワトが東郷をベンダバール（変型ネックロック）で仕留め、本隊に凱歌が上がった。

衝撃のプロレスデビューから約１か月、業界からはウルフを高く評価する声が多く上がっている。天龍源一郎からは「楽に生きられる道を全部捨ててプロレスに転向したわけだから、頑張ってほしいと思うよ。心意気や良しだね」とエールを送られた。ウルフはこれを喜びつつ「すごくうれしかったです。僕は楽に生きたいわけではなく、どれだけそれが大変でもキツくても、自分がやりたいことがあるのに、それをせずに生きていくことはできないので、プロレスの世界に入ったわけで。そこだけは皆さんに勘違いしてほしくないなと思います」と精進を誓っていた。