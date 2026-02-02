投開票日まで1週間を切った衆議院選挙。シリーズで県内各小選挙区の候補者の選挙戦をお伝えします。



【長野５区】

県の南部、飯田市や上伊那・下伊那地域などが選挙区の「長野5区」です。

有権者は、およそ27万人。与野党一騎打ち、前職2人による激しい戦いが繰り広げられています。



「長野5区」には届け出順に、自民党の前職・宮下一郎さん（67）と、中道改革連合の前職・福田淳太さん（32）の2人が立候補しています。





■■■【自民・前】宮下一郎候補 ■■■「ここで負けるわけにいかないので、またよろしくお願いします」8回目の当選を目指す、自民党の前職・宮下一郎さん。宮下候補「一つ一つの事業を実現をしていく、それができるのは私だけだということで、多くの皆さんに訴えていきたいと思います」前回選では、自民党のいわゆる「裏金問題」をめぐり、比例代表への重複立候補が認められなかったものの、小選挙区で接戦を制しました。これまで衆議院議員を7期務め、農林水産大臣を経験してきた宮下さん。政策立案の中心を担ってきた実績をアピールするとともに、道路交通網の整備や東京一極集中の是正などによる「伊那谷の発展」を掲げ、減税と給付による中低所得者への支援にも取り組みたいとしています。宮下候補「農業従事者の皆さんが減る中で、この農地を生かして農業成長産業に大逆転、大転換させる。今が一番大事な時。土地改良とかスマート農業とか、中山間地でもできる施策はいろいろあります。しっかり、これも取り組まなければなりません」真冬の選挙戦となる今回は、屋内での演説を中心としていて、組織力や強い地盤も生かし、支持拡大を図ります。ただ、これまで支援を受けていた公明党の連立離脱による影響は見通せないとしています。宮下候補「非常に厳しい戦いだと思いますし、これまでの信頼関係を大切にしつつですね、公明党の支持者の皆様にもぜひお声掛けをしてくださいと多くの皆さまにもお伝えをしています」■■■【中道・前】福田淳太候補 ■■■「ありがとうございます。中道を広めましょう」2期目の当選を目指す中道改革連合の前職・福田淳太さん。議員秘書や新聞記者の経験を持ち、初挑戦となった前回選は、立憲民主党から出馬。小選挙区で敗れたものの、比例代表で復活当選を果たしました。福田候補「われわれ中道改革連合、そして福田淳太も消費減税を訴えております。何が違うのか、まず具体的な財源をお示ししております。政府系のファンドを創設する、さらには基金も活用する、年間約5兆円の財源をしっかりと捻出できます。さらには今年の秋からこの消費減税をスタートする。時期も明示をしているわけでございます」政策の柱は、食料品の消費税を恒久的に0パーセントとすること。また、リニア中央新幹線の飯田ー名古屋間の先行開業や食肉処理施設の移転・新築なども公約に掲げています。１月、結成したばかりの新党で臨む選挙戦。福田さんは党や自身の知名度を上げようと遊説に力を入れていて、公明党支持層への浸透も図り、訴えを重ねています。福田候補「反応からしてみるとですね、だんだん浸透していっているのかなというふうには思っております」演説には、公明党の参議院議員や市町村議員も応援に駆けつけています。福田候補「大変厳しい戦いではあります。ただ1年3か月間ではやり残したことがたくさんあります。弱肉強食の政治を終わりにして、生活者ファーストの政治に転換をする。何としてでも勝ち抜く覚悟でございます」■■■前回選は、この2人に加え、共産党の新人が出馬しましたが、今回は一騎打ち。小選挙区での勝利を目指して論戦が続きます。