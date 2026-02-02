福島県の市で「グルメが魅力的」と思う市ランキング！ 2位「喜多方市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
街を歩けば、香りや彩りに心が躍る食のスポットがあふれています。地元の食材を生かした名物料理や、思わず写真を撮りたくなる一皿、気軽に立ち寄れる食べ歩きの店など、街ごとに個性豊かなグルメ体験が広がっています。味覚を通して街の魅力を感じられるのも楽しみのひとつです。
All About ニュース編集部では、2025年10月29〜30日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「グルメが魅力的」な市に関するアンケートを実施しました。
その中から、福島県の市で「グルメが魅力的」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
2位：喜多方市／79票福島県の北西部に位置する喜多方市は、蔵の街として知られ、観光地としても人気があります。豊かな自然に恵まれ、米や野菜、果物などの農産物が豊富です。特に「喜多方ラーメン」は全国的にも有名で、あっさりとした醤油スープと平打ち熟成多加水麺が特徴。朝食としてラーメンを食べる「朝ラー」文化も根付いています。
回答者からは「『喜多方ラーメン』の聖地として全国的に有名。醤油ベースのスープに太めのちぢれ麺、まろやかな味わいが特徴。市内には100軒以上のラーメン店があり、朝から食べる“朝ラー”文化も魅力」（30代男性／栃木県）、「美味しそうなグルメが多そうだから」（20代男性／東京都）、「やっぱりラーメンかなと思います」（50代女性／静岡県）といった声が集まりました。
1位：福島市／84票福島県の県庁所在地である福島市は、新幹線が停車する交通の要衝であり、県の中心的な役割を担っています。フルーツ王国としても知られ、特にモモやナシ、サクランボなどの果物の生産が盛んです。ご当地グルメとしては、円盤状にカリッと焼かれた「円盤餃子」が有名で、多くの専門店があります。また、豊かな温泉地を擁し、観光客が多く訪れます。
回答者からは「果物の種類が豊富で美味しいからです」（40代女性／青森県）、「ラーメンや餃子などいろんなものが美味しいイメージがあるから」（30代女性／宮城県）、「ソウルフードから新鮮なフルーツまで、幅広いグルメが楽しめるから」（40代女性／福井県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)