愛媛県らしさを感じる「愛媛県のお土産」ランキング！ 2位「一六タルト 柚子」を抑えた1位は？【2026年調査】
その土地の魅力を知る一番の近道は、その土地ならではの「味」に出会うことかもしれません。今回は数ある名産品の中から、地域の情景や個性が感じられるような、逸品をピックアップしました。
All About ニュース編集部では、2026年1月22〜23日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「都道府県らしさを感じるお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、愛媛県らしさを感じる「愛媛県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「柚子の爽やかな香りや餡の甘さのバランスが絶妙の愛媛定番菓子だからです」（60代男性／神奈川県）、「街中のあちこちに看板があって、完全に洗脳されてしまうから」（50代男性／大阪府）、「愛媛の柑橘文化と和菓子が結びついた定番商品で、知名度も高い。柚子の風味が愛媛らしく、県外の人にも喜ばれやすい」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
回答者からは「愛媛といえばみかんですし大福と合う！」（20代女性／大阪府）、「愛媛に旅行に行ったときに自分でお土産にしたものです」（40代男性／宮城県）、「愛媛といえばみかんの印象が強く、見た目にもみかんが丸ごと入っていて県らしさが伝わるため選びました。愛媛の特産をそのまま楽しめる感じが良いと思いました」（50代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
1位：まるごとみかん大福（清光堂）／64票1位に輝いたのは、「まるごとみかん大福」でした。愛媛県産のジューシーなみかんを丸ごと1個、白餡と柔らかなお餅で包んだぜいたくな大福。一口食べるとあふれ出す果汁が、まさに「かんきつ王国・愛媛」を象徴するおいしさです。
