令和のグラビアクイーンとして注目される沢 美沙樹さん（19）が、週刊SPA!発の写真集シリーズ「旬撮GIRL Vol.28」（扶桑社）に登場。「水も滴る！ 圧巻BODY」と題して、92センチバストの完璧ボディを披露しました。



【写真】あどけなさの中に大人びた雰囲気を持つ沢美沙樹さん

瑞々しい表情と健康的なスタイルが魅力の沢さん。夏のロケーションで撮影されたカットを収録。カラフルなビキニで川へダイブするシーンでは、躍動感あふれる瞬間と無邪気な笑顔が重なります。さらに、濡れ髪のままカメラを見つめるカットでは丸みを帯びたヒップをアピール。あどけなさの中に大人びたしぐさも表現。グラビアアイドルとしての彼女の成長を感じさせる内容です。（撮影／岡本武志 ヘアメイク／田森春菜（JULLY） スタイリング／設楽和代）



週刊SPA!で撮り下ろした水着グラビアをまとめた写真集シリーズは本作で第28弾。今回も6人の旬なグラビアアイドルの撮り下ろしカットを大ボリュームで掲載。白濱美兎さん、都丸紗也華さん、高崎かなみさん、麻倉瑞季さん、岡本彩夏さんといった現在のグラビアシーンを象徴する顔ぶれが集結しています。



【沢美沙樹さんプロフィール】

さわみさき 19歳 2006年10月18日生まれ 東京都出身 T158・B92W60H90 高校3年生で初めてエントリーした「ミスマガジン2024」でベスト16に選出。グラビア界のニューヒロインとして活躍中。最新情報は、公式X（@misaki_sawa_）、公式Instagram（@misaki_sawasan）