俳優としても活動する澄田綾乃さんが、週刊SPA!2月3日号（扶桑社）の名物企画「グラビアン魂」に登場しました。



【写真】振り返りポーズが妖艶な澄田綾乃さん

今回の撮影は、同連載でおなじみのワード“ドラマを感じさせる顔”。まさにその言葉が似合う澄田さんを、約2年ぶりの「リリー・フランキー書き下ろしプロット」で撮り下ろしました。リリー・フランキーの世界観に挑んだ澄田さんの姿は必見です。（撮影／Takeo Dec. ヘアメイク／萩村千紗子 スタイリング／菊地文子）



【澄田綾乃さんプロフィール】

すみだ・あやの 1999年2月26日生まれ。山口県出身。身長156cm。血液型＝A型。2021年に『週刊ヤングジャンプ』（集英社）にてグラビアデビュー以降、その完璧なプロポーションを「令和最強のメリハリボディ」と称され、グラビア誌を席巻。ドラマ「不適切にもほどがある！」や地上波バラエティ番組などに出演し、現在は俳優・タレントとしても活躍中。写真集『幻愛』（ワン・パブリッシング）が発売中。公式X（@AYANO_SUMIDA）公式Instagram（@nonnon112620）