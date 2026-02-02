「まだお腹目立たないですね」藤田ニコル、愛犬とのプライベートショット公開「まぢでさすがに可愛すぎます」
モデルでタレントの藤田ニコルさんは1月31日、自身のInstagramを更新。愛犬とのプライベートショットを公開しました。
【写真】藤田ニコルのプライベートショット
また「ユキとゆっくり過ごすのが心地よい 真っ白ふわふわユキに対抗して真っ暗ふわふわの靴にしてみた」とも明かしている藤田さん。
コメントでは、「ゆきおおきくなったね」「かわいい」「前髪なしにこちゃんも美しい」「ふたりして可愛い」「メガネ！おしゃれ」「まぢでさすがに可愛すぎます」「いつもと雰囲気違う」と、称賛の声が続出しました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「前髪なしにこちゃんも美しい」「休日の私服」と題し、写真4枚と動画1本を載せている藤田さん。写真の1、2枚目は、椅子に座る藤田さんが愛犬のリードを持つ姿です。藤田さんの長い脚が際立つ、おしゃれなツーショットとなっています。3枚目では愛犬を抱っこする様子を披露。親密な関係性が伝わってきます。
「新しい命を授かりましたことを」2025年12月1日の投稿で「この度、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」と報告していた藤田さん。「出産は春頃を予定しております」とも明かしていたため、今回の投稿には「まだお腹目立たないですね」「妊婦さんなのになんで肌荒れしないのー？ 羨ましい、、」といった声も寄せられていました。
