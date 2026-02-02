ハウステンボスに「ミッフィーのフラワーブルームガーデン」新登場へ！ 限定グルメ＆グッズも用意
長崎・佐世保市にあるハウステンボスは、2月27日（金）〜6月28日（日）の期間に開催するミッフィーづくしのイベント「ミッフィーセレブレーション」で、新登場の「ミッフィーのフラワーブルームガーデン」を展開する。
【写真】ひょっこりミッフィーがかわいい！ 「スタッドハウス」前の様子
■フォトジェニックな世界
今回展開される「ミッフィーのフラワーブルームガーデン」は、春に咲き誇る花々とミッフィーのかわいさが融合した、この季節でしか味わえないフォトジェニックな世界観が楽しめる期間限定の企画。
アムステルダムシティ内にある花の広場は、美しい花々とミッフィーの世界観に包まれるエリアに一新。加えて、色鮮やかなフラワータワーが並ぶ「スタッドハウス」前や、花々とトピアリーが彩るミッフィーのアーチを設置した「ミッフィー・ワンダースクエア」も満喫できる。
また、春の訪れを感じるかわいい限定グルメが新登場し、見た目も華やかなプレート「ミッフィーとメラニーのセレブレーションハンバーグ」や、グラスの中で段々に重なるコントラストが美しいパティシエ特製デザート「ミッフィーのグラスデザート」などが味わえる。
さらに、ここでしか手に入らないグッズも販売。春のコーデを軽やかに彩るシフォンブラウスやスカート、トートバッグをそろえた「STRAWBERRYシリーズ」と、チューリップ柄の折りたたみボストンバッグや上品なキャリーケースを展開した「Travelシリーズ」が用意される。
なお、「ミッフィーセレブレーション」は「ミッフィーのフラワーブルームガーデン」や限定グルメ＆グッズのほか、ボリスとグランティが初参加するパレードや特別なショーなどが行われる、“初めて”が詰まった日本最大のミッフィーのイベントだ。
