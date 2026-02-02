鹿児島市を含む鹿児島1区は浮動票が多く、毎回、激戦が繰り広げられます。候補者4人の思いをたっぷり聞きました。KYTのHPの衆議院選挙の特設ページにノーカットで掲載しています。その一部をお伝えします。公示日の翌日と翌々日に行ったロングインタビュー。

自民党 前職の宮路 拓馬さんは…



（宮路拓馬候補）

「政策で勝負。政権選択の選挙です。高市政権のもと物価高を乗り越え、それでも物価高が留まることはないと考えている。物価高を上回る賃上げを実現できる強い経済を作る。そのための処方箋はすでに補正予算で実現し、当初予算案で既に処方箋は打ち出している。後は、それを選ぶか選ばないか国民のみなさんの選択だと思う。それをしっかり訴えていきたいと思う」

続いて、参政党 新人の牧野 俊一さん。



（牧野俊一候補）

「とにかく減税、積極財政をきちんとやっていくこと。農林水産業を支えること。今、日本の国には国家のグランドビジョン。短期的な目線ではなくて、50年、100年、長い目線で見て、世界に対して日本がどういう貢献ができるのか？指導的な大国として世界に貢献しながら日本国内の経済を豊かにしていく。大きなビジョン、国家のデザインをもう一度政治の世界に取り戻しながら国民みんなで考えていく。そういう機会に選挙をしていただきたいと考えています」

そして、日本共産党 新人の小山 慎之介さん。



（小山慎之介候補）

「まずは物価高騰対策。本当、国民のみなさんが苦しんでいます。今まで自民党政治がやったことで何か変わっていますか？自民党政治と真っ向対決できるのは日本共産党ですよ。物価高騰対策を訴えていきたいのと財源の話。財源に切り込めるのは政党助成金も企業団体献金も受け取っていない日本共産党だからこそできるので、この点を大いに訴えていきたいと思います」

最後に、中道改革連合 前職の川内 博史さんです。



（川内博史候補）

「私たちは一度失敗しました。学習しているわけです。どうすればいいのか？自民党はずっと、政権を担ってきたけど、失われた30年という形で地方は疲弊し社会の分断が進み、対立が進み。この先、私は自民党に任せていると厳しい状況になると思う。限界がきているんです。国民のみなさんは限界を悟っているから。県民のみなさんも悟っているから。各所の選挙で自民党が負けている。私たちは学習したので生活者のための政治をどうやったら実現できるか。よくわかっています」



各候補へのロングインタビューは、KYTのホームページの特設ページ。「衆院選 鹿児島の選択」にノーカットで掲載しています。じっくり見比べることで各候補が掲げる政策だけでなく人柄も見えてくると思います。投票の参考にしてもらえたら嬉しいです。