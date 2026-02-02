2月3日は「節分」です。

スーパーを展開するイオン九州では、「プチぜいたく」も楽しめる恵方巻が販売されています。

長崎市千歳町のイオンチトセピア店。

多くの買い物客が足を止めていたのが…

（買い物客）

「(Q.この時期は毎年買う？)だいたい買う」

「玉子焼きが好きだから玉子巻きも入れた」

「私は半分のでいいなと思いながら、どうしようかな。子どもにすれば1本のほうがいい」

ずらりと並んだ “恵方巻” 。

鹿児島産の本マグロがぜいたくにはみ出した太巻きに…

海鮮や肉など食べ比べができるハーフサイズがセットになった商品など

イオンチトセピア店では、40種類の恵方巻を販売しています。

（イオン チトセピア店 梅田 大介 店次長）

「消費の二極化が進んでいて、その中で『プチぜいたく』『コスパ重視』の商品をラインナップしている」

物価高騰が長引く中、ちょっとしたぜいたくを楽しみたいという客に向けた太巻きや、「コスパ重視」の客にぴったりな買い求めやすいサイズの商品など、各家庭の需要に応えます。

また、フードロスの対策としてオンラインなどでの予約販売も強化したそうです。

（イオン チトセピア店 梅田 大介 店次長）

「2月3日は特別な日なので、消費が停滞している中で、楽しんで笑顔で食べてもらいたい」

イオン九州の恵方巻は、3日も県内の30店舗で購入できるということです。