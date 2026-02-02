74年前に役場職員を殺害した罪で男性が死刑執行された「菊池事件」。熊本地裁は遺族が求めた裁判のやり直し（＝再審）を退けました。この決定を不服として、弁護団が福岡高裁に即時抗告しました。



熊本地裁を訪れた菊池事件の再審弁護団。



■再審弁護団・馬場啓 事務局長

「人を人として扱っていないような裁判で、その人を裁くのに間違った判断がなかったと言うことができるのでしょうか」





再審を認めないとした1月28日の決定を不服として、即時抗告の申立書を提出しました。1952年に県の北部で役場職員が殺害され、ハンセン病とされた男性が無実を訴えながらも1962年に死刑が執行された菊池事件。

遺族が申し立てた再審請求で、弁護団はハンセン病を理由に開かれた男性の「特別法廷」について、差別的で十分な弁護が行われなかったなどとして「憲法違反でやり直すべき」と主張。1月28日、熊本地裁の中田幹人裁判長は、特別法廷に差別による憲法違反があったと認めた上で「確定判決の事実認定は変わらない」として再審開始を認めませんでした。



この決定について2014年に袴田巌さんの再審開始を認めた村山浩昭元裁判官は、憲法違反による再審を認めた初めての判断を評価した上で「弁護が不十分だった」という主張を認めなかった点を問題視しています。



■「袴田事件」で再審開始決定・村山浩昭 元裁判官

「弁護人がどの程度実質的に弁護していたかはその審理の中身に直接影響しますもんで、事実認定が変わるということが十分考えられるんですね。もしこちらの方の憲法違反が認められたとすれば、憲法的再審事由（憲法違反による再審開始）があったことになる可能性もあったんじゃないかなと思うんですが」



一方決定書の要旨には、記載ミスとみられる複数の表記が見つかっています。「弁護人依頼権」を規定した「憲法37条3項」について存在しない「憲法39条3項」と記載されているほか、「憲法99条」とすべき部分が「91条」と記載されたか所もあります。



こうした記載について熊本地裁は「決定の内容についてはお答えできない」としています。弁護団の徳田靖之共同代表は「憲法の条文を間違えるのは聞いたことがないが、本質的な部分で主張していく」とコメントしています。