熊本のローカルヒーロー『グランパワーヒノクニ』

2月15日は熊本城マラソンの開催日です。今回、フルマラソンに出場するある市民ランナーを取材しました。

【写真を見る】正体は秘密？ローカルヒーロー生みの親 膝の痛みと戦いながら熊本城マラソン激走へ

坂梨裕史さん（56）「歳をとってくると末端が冷える」

会社員の坂梨裕史さん。今年で9回目の熊本城マラソンに挑戦します。

実は、坂梨さんにはもう一つの顔があります。

今年で21年目を迎えた熊本のローカルヒーロー『グランパワーヒノクニ』

坂梨さんは、その生みの親で、ヒーローショーの運営も行っています。

2005年に、特撮が好きな地元の消防団員5人が集まり、平均年齢約50歳の10人ほどで活動しています。

子ども達を楽しませたいと始めた活動ですが、ここで禁断の質問・・・

――坂梨さんがグランパワーヒノクニですか？

坂梨裕史さん（56）「いや、それは言わない約束。誰でも熊本を守りたいと思った人がグランパワーヒノクニになれる」

坂梨さんがグランパワーヒノクニかはさておき、坂梨さんの働きぶりはまさにヒーロー級です！

＜坂梨さんがヒーローの理由①＞コスチュームは全て自作！

独学で30体以上作ったといいます。

坂梨裕史さん「特撮の展示会があれば必ず行ったし、グリーンランドのヒーローショーに行って握手会の時もじろじろ見ながら」

この日も慣れた手つきで作業を進めていましたが・・・

坂梨裕史さん「もう老眼鏡がないとちょっと辛くなってきたかな。今日は無理して老眼鏡を使わずにやりました。テレビ用で」

＜坂梨さんがヒーローの理由②＞殺陣の指導！

坂梨裕史さん「高校の時に空手をやっていたのでそれがベースだけれどもう完全に独学。」

メンバー「大丈夫ですか」

坂梨さん「キツい」

＜坂梨さんがヒーローの理由③＞復興支援！

坂梨さん「熊本地震の後、ずっとこういう活動をしてきた自分たちが、グランパワーヒノクニが地元を守れなくてどうするという気持ちが大きくなった」

県外から届いたお菓子を配る活動をしたとき、喜んでくれた子ども達の顔が忘れられなかったという坂梨さん。

あれから10年になろうとする今も支援活動を続けています。

そんなヒーローに最大の敵が内側から現れます。

ヒーローの敵、それは・・・

坂梨裕史さん（56）「膝が凄く痛い。イベントの時も湿布はったり、鍼を打ったり、テーピングして何とか乗り切った。今までは思ったことなかったけれど、不安です今回は」

ピンチの時こそ力が湧いてくる！それがヒーローの姿です。

坂梨裕史さん（56）「膝が壊れようとも立ち上がるみたいな。かっこよくないですか？頑張れと言ってもらえながら走れる、この素晴らしい熊本城マラソンは走れるならずっと走りたい」

頑張れ！グランパワー・・じゃなくて坂梨さん！次の戦いは熊本城マラソンです！