新潟県十日町市の中学3年の女子生徒が1月26日夜から行方不明となっています。警察は捜索を続けていますが、女子生徒の発見には至っていません。ただ、全国から情報が寄せられていて、警察は情報を精査するなど捜査を継続しています。

行方不明になっているのは、十日町市新座の中学3年生・樋口まりんさん(14)です。



26日午後7時すぎ、家族が自宅リビングにいた樋口さんがいないことに気づき、自宅の周辺を捜索。しかし、見つからないことから午後7時50分すぎ「娘がいなくなった」と家族が110番通報しました。





警察はすぐに樋口さんの顔写真を公開し、消防や消防団とともに樋口さんを捜索。1月31日以降は、消防との大規模捜索を終了し、聞き込み捜査などを続けましたが、行方不明から1週間経つ2日も発見には至っていません。一方で、すぐに情報提供を呼びかけたことで、北海道や愛媛など全国各地から情報が寄せられているため、警察は寄せられた情報の精査を行い、樋口さんを捜索しています。樋口さんは身長154cmくらいのやせ形で、髪型は黒髪のセミロング、26日は紺色のセーターに水色のデニムズボンを身につけていたほか、黒色ジャンパーと黒色ブーツを履いているということです。警察は引き続き情報提供を呼びかけています。【連絡先】十日町警察署：025－752－0110