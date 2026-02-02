“ミスター・プロレス”天龍源一郎が２日、７６歳の誕生日を迎えた。１日には東京・新木場１ｓｔリングで天龍プロジェクトのイベント「天龍祭」を開催。車いすに乗りながらも元気な姿でトークショーを行い、ファンからも祝福を受けたが、「よくしぶとく生き延びたなと。ジャンボ（鶴田）とか三沢（光晴）があの世に行っちゃっているのに、俺が残っちゃって。でも彼らが２０年前に伝えたことを俺がきれいに書き換えて、脚本をビシッと新しいものにして後世に残していくから、そこは根性を入れて聞いといてくれ」と、ユーモアを交えながら心境を語った。

イベントの合間には取材に応じ、「７６歳？うれしくもなんともないよ。でも今まで相撲とプロレスしかない人生で、よく生き抜いてきたなという自負はありますよ。まあ、振り返ると体を使うことで長く生きているなという感慨はある」と語った。今年プロレスデビュー５０周年も迎えるが、昭和プロレスの生き証人は「俺が語り継いでいくことは（プロレスファンの）皆さんの記憶の中で刷新されてインプットされていくから、他のレスラーはゆめゆめ枕を高くして寝るなよと言いたいね」と、いたずらっぽく笑った。

最近のプロレス界では、東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストのウルフアロン（２９）が新日本に入団。１月４日の東京ドーム大会で華々しくデビューを飾った。

日本の五輪金メダリスト史上初のプロレスラーが誕生したが、ミスター・プロレスは「ウルフアロン、よく頑張っているんじゃないですか。普通は柔道の金メダリストは（新天地で）吹っ切れるものじゃないけど、潔いよね。あとは場数を踏んでいくだけですよ」とうなずいた。

自身も大相撲を廃業してプロレス界に飛び込んだが、「俺は“相撲崩れ”とか言われるのがしゃくに障るから、負けてたまるかっていうの（反骨心）で頑張ってきた。ウルフはプロレスが好きで大成してやろうというのがあって、金メダル（の実績）も全部捨ててやるって心意気は大したもんですよ。やれって言われてもなかなかやれないよ。金メダリストとして（もっと）楽に生き伸びられる道もあるかもしれないのに、それを全部捨てて、風当たりの強いプロレスに転向したわけだから。俺は頑張ってほしいよ」とエールを送った。