4児の母でタレントの平愛梨（41）が、息子たちのために作ったバラバラメニューの朝ごはんを披露した。

2017年にサッカー日本代表の長友佑都選手（39）と結婚し、7歳、6歳、4歳、2歳の男の子を育てている平。2025年3月に更新したInstagramでは、チョコパン、ツナマヨトースト、玉子焼き、卵かけご飯と、4兄弟のリクエストに合わせた朝食を披露。「バッラバラ、これは大変だ」「全てかなえてあげたいと用意してあげる愛梨ちゃんがほんとにすごい」と話題になっていた。

2026年2月1日に更新したストーリーズでは、日曜日の朝から起こった出来事を紹介。「6時30分に目が覚めるカオスたち。『ママ！おなか空いた！ご飯食べたい』7時。日曜日のきょうぐらいゆっくり寝かせてほしいよ、なんて思いながらご飯を炊こうとお米を準備してたら落としてばらまいてしまった。シャキッとしないダラけた自分が悪い、最悪だーと思ったらバンビーノ（長男）が掃除機持ってきて何も言わずに片付けてくれた!!」

2時間後の更新では、「みんな食べる物がバラバラ」とコメントし、ベーコントマトパスタ、チーズカレートースト、カレーに白米、ナポリタンと、4兄弟の好みに合わせた朝食を披露している。（『ABEMA NEWS』より）