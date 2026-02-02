◆第６６回きさらぎ賞・Ｇ３（２月８日、京都競馬場・芝１８００メートル）

大きく歴史を塗り替える。エムズビギンは２４年のセレクト１歳セールで国内史上２位の５億９０００万円で落札。今まで重賞勝ち馬のセリ最高落札額記録は２億５０００万円だが、今回勝てば２倍以上も上回ることになる。「体はそう変わっていないけど、走りのバランスは良くなっています」と友道調教師。一戦ごとに伝わる成長が頼もしい。

母は欧州Ｇ１で２着が２度あり、祖母も欧州Ｇ１勝ち馬。昨年のシンザン記念を勝ったリラエンブレムを兄に持つキタサンブラック産駒に、友道師はセリの下見の段階から目を奪われていた。「顔が賢そうで、背中のシルエットが良かった。大きいけど、無駄肉がついていなかったからね。あのセリの中では１番だったと思う」と振り返る。

しかし、育成時にアクシデントもあり、緩やかだった成長曲線。ゲート試験を受けた夏の北海道では幼い体つきでハミも取らなかったが、栗東へ入った秋に成長を遂げていた。「前進気勢が出て、動けるようになっていました」と大江助手。デビューから２戦ともに出遅れながらも、２戦目で楽々と２着に２馬身半差の初勝利を挙げた。粗削りなレース運びが、逆にスケールの大きさを感じさせる。

友道師にとって、５・９億円という高額に達したのは驚きだった。しかし、託された責任の重さを感じながら、胸の中で強くなる思いがある。「これだけの額を競走生活で稼ぐことは大変。何とか種馬にできれば、と思いますよね」。話題性だけではなく、自らの走りで注目される存在へ―。エムズビギンの物語がもうすぐ始まる。

（山本 武志）