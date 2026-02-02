タレントのマツコ・デラックスが２日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。「一生のお願い」というワードについて持論を展開する一幕があった。

この日の番組では、若者の間で「一生のお願い」という言葉の価値が軽くなり、令和の現役高校生のうち約６割が「一生のお願い」を既に使ってしまっているという記事を紹介。

スマホやタブレットを親に買ってもらう際や宿題を友人に見せてもらう際などに「一生のお願い」を使ってしまうケースも多いことについて、ＭＣの大島由香里アナウンサーは「そのくらいのライトな感じで使うんですね。私、使ったことがないかも…」とポツリ。

この言葉を受け、マツコは「やっぱり、お育ちがいいから…。一生のお願いなんてしなくても、ある程度のものはそろうわけだから」と神奈川・平塚市の資産家の家庭で生まれ育った大島アナについて口にした。

ここで大島アナが「もったいなくないですか？ 一生に１回のお願いですよ」と言うと「一生なんて思ってないです、こっちは。口からでまかせで言ってるんですから」とマツコ。

大島アナが「多分、魔法のランプで３つお願いをかなえるって言われても、２つくらい残して死ぬ気がします。もったいなくて」と言い募ると、マツコは「そういうんじゃないのよ。一生のお願いというのは、超お願いするってことより、ちょっとライトですよ」と説明。

「でも、最近の子からしてみたら、あたしたちよりもっと重きを置いてるってことよね。（４割が）あまり使ってないってことは」と続けると「あたし、しょうゆを取ってもらう時に言ってたわよ、『一生のお願い』って。ちょっと手を伸ばさなきゃいけないところのものを取ってもらうだけでも『一生のお願い』って。多分、３万回くらい（言ってる）」と手をすりあわせるジェスチャーとともに口にしていた。