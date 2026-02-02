【気象庁発表】週末は”冬型の気圧配置”に 関東の平野部でも「雪」予想

気象庁は、「週間天気予報解説資料」の中で、「日本付近は７日（土）から８日（日）は、発達した低気圧が千島近海に進み、日本付近は冬型の気圧配置となる。」と発表しました。

「冬型の気圧配置」になるだけでなく、「強い寒気」が南下する見込みで、雪のシミュレーションによると、関東地方南部の平野部でも「雪」が予想されています。

雪のシミュレーションでは、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県にも「雪雲」が流れ込む見込みです。

雪シミュレーション３日（火）～７日（土）

「雪」は関東地方の北部や長野県が中心ですが、３日（火）は明け方まで関東地方南部の平地でも「雪」が降るところがあるでしょう。いったん寒さが緩むため、６日（金）まで「大雪」の心配はないでしょう。

しかし、７日（土）になると「雪」の予想が一気に拡大してきます。山梨県、神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、茨城県にも「雪」の範囲が広がる見込みです。雪シミュレーションでは画像で確認できます。

シミュレーションは実際の降り方と異なったり、実際よりも広く予想されることがあります。気象庁から発表される最新の気象情報を確認してください。

寒気シミュレーション３日（火）～９日（月）

上空約５５００ｍには「大雪」の目安の「氷点下３６℃以下」の寒気が、関東地方に８日（日）ごろ南下してくる見込みです。

関東甲信地方 各都市の週間予報（３日（火）～ ９日（月））

週間予報を画像で掲載しています（各都県５か所ずつ）。神奈川県の場合、横浜市・横須賀市・相模原市・平塚市・小田原市です。

４日（水）は【立春】、暦の上では「春」になります。暦に合わせるように５日（木）は寒さが緩みますが、７日（土）８日（日）は再び「厳しい寒さ」になるでしょう。７日（土）の東京では、最高気温６℃の予想が多くなっています。

