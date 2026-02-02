欧州株 徐々に買われ、上げに転じる
欧州株 徐々に買われ、上げに転じる
東京時間19:02現在
英ＦＴＳＥ100 10224.08（+0.54 +0.01%）
独ＤＡＸ 24607.59（+68.78 +0.28%）
仏ＣＡＣ40 8132.59（+6.06 +0.08%）
スイスＳＭＩ 13245.54（+57.28 +0.44%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:02現在
ダウ平均先物MAR 26月限 48860.00（-148.00 -0.30%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6925.00（-40.75 -0.59%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 25444.00（-226.00 -0.88%）
