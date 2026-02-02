欧州株　徐々に買われ、上げに転じる
東京時間19:02現在
英ＦＴＳＥ100　 10224.08（+0.54　+0.01%）
独ＤＡＸ　　24607.59（+68.78　+0.28%）
仏ＣＡＣ40　 8132.59（+6.06　+0.08%）
スイスＳＭＩ　 13245.54（+57.28　+0.44%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:02現在
ダウ平均先物MAR 26月限　48860.00（-148.00　-0.30%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　6925.00（-40.75　-0.59%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　25444.00（-226.00　-0.88%）