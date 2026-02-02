ドル円１５４．８０近辺、ユーロドル１．１８６０近辺＝ロンドン為替



ロンドン序盤、引き続き落ち着いた値動きとなっている。ドル円は154.80付近と、ほぼ先週末NY終値水準で取引されている。ユーロドルは1.1860付近と、本日の狭いレンジ（1.1840-1.1875）での取引が続いている。ユーロ円は183.65-70レベルと、本日のレンジ（183.14-184.28）のほぼ半ば水準となっている。



この日は金や銀、原油などが一段安となっており、調整圧力が広がっている。ただ、為替市場にはそれほどリスク回避の動きは波及していない。ドル円にとっては高市トレードの円売りとリスク回避の円買いが交錯しているようだ。ドル相場にとっては、トランプ大統領がタカ派と目されるウォーシュ元FRB理事を次期FRB議長に指名したことがドル高圧力も、米つなぎ予算に関する下院の再採決待ちで不透明感のドル安の動きも交錯しているようだ。



USD/JPY 154.80 EUR/USD 1.1868 EUR/JPY 183.72

