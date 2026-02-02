鈴木福、俳優＆大学生の両立で休みほぼなし「春休みでやっと」 教習所にも通う
俳優の鈴木福が2日、都内で行われた「サイバーセキュリティ月間2026キックオフイベント」に登場した。俳優と大学生を両立する生活について語った。
【全身ショット】カワイイ！仲良く笑顔をみせる鈴木福＆ミャクミャク
内閣官房 国家サイバー統括室（以下、NCO）は、2月1日〜3月18日までを「サイバーセキュリティ月間」として、サイバーセキュリティに関する普及啓発活動を集中的に実施。実施スタートに合わせて行われた同イベントでは、セキュリティについての関心を高め、理解を深めるためのクイズやトークを展開した。
“普及啓発協力キャラクター”を務める鈴木は「サイバーセキュリティというと、自分が小学生、中学生のときから学んできたことではありながらも、やはり普段から気を付けていないと見落としてしまうことや、引っかかってしまうことがあるということをお伝えしていきたい」と意気込みを語った。
イベント内で行われた鈴木への質問コーナーでは、鈴木の休みの日について質問が。「何をもってお休みというかというところですが、僕は大学に通っているので、芸能のお仕事がない時はだいたい大学に行っていることが多いです。両方何もない日というと、春休みでやっとお休みらしいお休みの日がありそう」と、学生と両立する生活を明かした。
また「新しく挑戦したいこと」について聞かれると、教習所に通っていることを明かし、「仮免があと一歩というところ。ちゃんと免許を取りきってドライブしたいです！」と声を弾ませていた。
イベントには、大阪・関西万博公式キャラクターのミャクミャクも登場した。
