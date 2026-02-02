令和版・伝説の特撮ドラマでトラウマ回再び！主要メンバーを襲った“顔盗み”に戦慄＜仮面の忍者 赤影＞

漫画家・横山光輝が手がけた忍者漫画『仮面の忍者 赤影』。

1967年に実写化され“伝説の特撮時代劇”と呼ばれる本作が、総監督・三池崇史×主演・佐藤大樹（EXILE／FANTASTICS）によって新たなヒーロー時代劇として再び実写化。時は戦国、天下統一を目指す織田信長（EXILE TAKAHIRO）を陰で支えた忍たちの活躍が描かれる。

2月1日（日）に放送された第12話では、金目教・霞谷七人衆の傀儡甚内（細田龍之介）が、再び忍法“顔盗み”を使用。赤影（佐藤大樹）たちとも交流があったメインメンバーが悲劇に見舞われる衝撃の展開となっていた…。

（※以下、第12話のネタバレがあります）

【映像】まるでホラー！高齢者のフリをしていた傀儡甚内が振り向いた瞬間

◆傀儡甚内が狙った“顔”は…

第12話では、金目教の教祖・幻妖斎（忍成修吾）が、いよいよ信長から天下を奪うべく動き出した。

信長の小姓として側に仕える森蘭丸（郄橋慧斗）が町を歩いていると、泣いている高齢者を発見。蘭丸が「どうした？大丈夫か？」と心配して声をかけると、振り返った高齢者は不気味な紫の仮面を被っており、その正体は霞谷七人衆の傀儡甚内だった。

傀儡甚内はそのまま蘭丸の口を手で塞ぎ押し倒し、場面が切り替わると身ぐるみをはがされ地面に力なく転がる蘭丸が…。そしてまたしても敵の顔をコピーする忍法“顔盗み”を使った傀儡甚内は蘭丸の姿となり、信長陣営に奇襲をかけた。

今回は倒れた蘭丸の顔は映っていなかったものの、以前傀儡甚内に“顔盗み”を使われた人物は文字通り顔を盗まれのっぺらぼうのような状態だった。“影”選抜試験のころから赤影たちと交流があった蘭丸が、まさかこのような悲惨な事態に陥るとは、衝撃的な回となっていた。