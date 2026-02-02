「必ず前に進んでいけると信じて」484日ぶり実戦復帰のDF冨安健洋が心境明かす「頂いた恩を返すためには…」
484日ぶりの復帰を果たしたアヤックスに所属する日本代表DF冨安健洋がインスタグラム(@tomiyasu.t)を更新し、自身の思いを綴った。
度重なる怪我に悩まされた冨安は、アーセナル在籍時の昨年10月5日サウサンプトン戦に途中出場で復帰したものの再離脱。今年2月に右膝の再手術を行い、7月には双方合意のもとアーセナルとの契約解除が発表されていた。その後は無所属となっていたが、今月16日に26年6月までの短期契約でアヤックスへの加入が発表された。
アヤックスでの調整が続いていたが、1月28日の欧州CLリーグフェーズ第8節オリンピアコス戦で476日ぶりのベンチ入り。続けて1日のエールディビジ第21節エクセルシオール戦でもベンチ入りすると、後半35分に途中出場を果たして484日ぶりの実戦復帰。左サイドバックの位置に入り、アディショナルタイムを含めて15分間プレーした。
試合後、自身のインスタグラムを更新した冨安は冒頭に「まずはこの長いリハビリを近くで支えてもらった人々に感謝、そして信じて待ってくれたファンの方々に感謝したいです!」と周囲への感謝を綴ると、心境を明かすとともに今後への意気込みを記している。
「簡単な道のりではなかったですが、皆さんがいてくれたからまたこうして戻って来れたと思っています。まだ自分の中でも第一歩踏み出しただけっていう感覚ですし、一歩ずつ確実に歩んでいくしかないですが、必ず前に進んでいけると信じてこれからもやり続けていきます」
「たくさん頂いた恩を返すためには、何よりも僕がピッチで楽しく走り回っている姿を見せることが一番だと思うので、またプレーしている姿をたくさん見せられるように今までと変わらずひたむきに取り組んでいきます!ありがとうございます!」
度重なる怪我に悩まされた冨安は、アーセナル在籍時の昨年10月5日サウサンプトン戦に途中出場で復帰したものの再離脱。今年2月に右膝の再手術を行い、7月には双方合意のもとアーセナルとの契約解除が発表されていた。その後は無所属となっていたが、今月16日に26年6月までの短期契約でアヤックスへの加入が発表された。
試合後、自身のインスタグラムを更新した冨安は冒頭に「まずはこの長いリハビリを近くで支えてもらった人々に感謝、そして信じて待ってくれたファンの方々に感謝したいです!」と周囲への感謝を綴ると、心境を明かすとともに今後への意気込みを記している。
「簡単な道のりではなかったですが、皆さんがいてくれたからまたこうして戻って来れたと思っています。まだ自分の中でも第一歩踏み出しただけっていう感覚ですし、一歩ずつ確実に歩んでいくしかないですが、必ず前に進んでいけると信じてこれからもやり続けていきます」
「たくさん頂いた恩を返すためには、何よりも僕がピッチで楽しく走り回っている姿を見せることが一番だと思うので、またプレーしている姿をたくさん見せられるように今までと変わらずひたむきに取り組んでいきます!ありがとうございます!」