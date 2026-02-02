ヘンクのMF伊東純也がデンデル戦で先制点を演出

ベルギー1部ヘンクのMF伊東純也は2月1日、リーグ第23節デンデル戦に先発出場し、開始3分に先制点のアシストを記録した。

チームの2-1での勝利に貢献し、長期離脱からの完全復活を印象付けている。

昨年10月の負傷により約2か月の離脱を余儀なくされた伊東だが、昨年末に復帰。2試合連続のスタメンとなったこの日は、開始早々に魅せた。左サイドの崩しからエリア内へ飛び出すと、右足アウトサイドでの巧みなパスでMFダーン・ヘイマンスのゴールをお膳立て。鮮やかなパスワークの終着点となった。

チームはその後追加点を奪い、2-1で7試合ぶりの白星を手にした。現地メディアも「見事な連携が観客を沸かせた」と伊東が関与した先制点を絶賛。日本代表でも攻撃陣の負傷者が相次ぐなか、スピードスターの活躍は大きな注目を集めている。

SNS上では「いい連携からのゴール」「美しい」「はっや！」「裏抜けのスピードと判断力は本当に世界レベル」「視野の広さは秀でている」「惚れ惚れする」「最高に綺麗な崩し」「最高すぎる」「凄すぎる！」「すばらしい」「まさにイナズマ純也の真骨頂」「流石の一言です」「お見事」「DFも守りようがない」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）