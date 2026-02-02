元プロ野球選手の斎藤佑樹（37）が1月30日、Instagramを更新。ベトナムのダナンを訪れた際の食事シーンが公開され、その豪快な食べっぷりが大きな反響を呼んでいる。

投稿された動画は、さまざまな飲食店でベトナム料理を食べる斎藤の様子をおさめたもの。バインミーやフォー、生春巻きといった、現地ならではの絶品料理が次々と斎藤の胃袋に吸い込まれていった。最初の一口に、目を丸くして驚きの表情を見せた斎藤は、お店の人へサムズアップを送りつつ、満足気な笑顔でその美味しさをしっかりと伝えている。

【画像】ベトナムで爆食いする斎藤佑樹（画像は斎藤佑樹のInstagramより引用）

この投稿にはInstagramユーザーから「めちゃくちゃ美味しそう」「どこに居てもかっこいい～」「わんぱく感サイコーです」「食べっぷりステキです～」「斎藤さんのインスタとしては珍しく食べるシーン満載ですね」「うんまいものたくさん 良いですね」と、といった称賛のコメントが寄せられている。