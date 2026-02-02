中日ドラゴンズの高橋周平（32）が1月29日、名古屋市内の美容室「BALBAOsalon de belleza」のInstagramに登場。キャンプインを目前に控えた新ヘアスタイルが公開され、意外な注目を集めている。

【画像】吉田輝星「1年ぶりの散髪」 ビフォーアフターに反響 「一段と男前」「なんなら坊主でも」

「中日ドラゴンズ高橋周平選手がご来店されました！」というコメントと共に投稿された動画は、フード付きのパーカーを着用した高橋が散髪した様子をおさめたもの。サイドをスッキリと刈り上げており、茶髪にウェーブのかかったワイルド感あふれる新たな髪型を披露した。鏡の前に座る姿を360度撮影された高橋は、最後に「寒～い」と照れ笑いを浮かべた。

【画像】ワイルドな新ヘアを披露した高橋周平（画像はBALBAOsalonのInstagramより引用）

この投稿にはInstagramユーザーから「周平くん 今回もカッコいい」「かっこいい キャンプがんばれ～!!」「ゆけ周平～」「キャンプがんばってね」といったエールが寄せられた。また、服装に注目した一部のファンからは「周平くん、美容室にパーカー着ていくのはやめましょう」「理美容行くならパーカーは止めた方が良いですね」と、指摘する声も寄せられている。