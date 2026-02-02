衆議院議員選挙は投開票まで１週間を切り、各陣営の動きが熱を帯びています。



各候補の選挙戦に密着しました。きょうは、県３区です。

【写真を見る】【山形3区】衆議院選挙 候補者の訴えは？ 横顔にも密着

県３区に立候補しているのは、届出順に中道改革連合の新人、落合拓磨さん（２８）、参政党の新人、遠藤和史さん（６０）、自民党の前職、加藤鮎子さん（４６）、国民民主党の新人、喜多恒介さん（３６）の４人です。

中道・新 落合拓磨氏「初陣ということで私の素の姿といいますか、明るくそして未来を訴えていくそんな選挙戦にしていきたいと思う」

天童市出身の落合拓磨さんは、去年９月に立憲民主党の公認候補となり、今回、中道改革連合からの出馬です。

落合さんのそばには、自身の思いを託した人の姿も。

石黒覚さん「庄内・最上の住民のみなさんのために働いてくれると確信をして彼にお願いをしてきた経過があるので、間違いなく自分たちが住んでいく未来を自分たちの足と手で開いていける人物だと思っています」

初めての選挙戦。妻の愛理さんが



中道・新 落合拓磨氏「いやー恥ずかしながら私はまだ結婚式も挙げてませんし新婚旅行にも行っておりません。初めての共同作業でございます」

心強い仲間に背中を押され、落合さんの選挙戦が始まりました。

中道・新 落合拓磨氏「災害に強く、危機に強く、そして人に優しい、そんな日本列島をここ庄内・最上から作っていこうではありませんか」

雪深い地域での街頭演説に欠かせないのが。

中道・新 落合拓磨氏「（Ｑやっぱり長くつがいいですか？）当たり前ですな。こんな中、革靴なんて考えられないです」

おととし県内を襲った豪雨災害の時は、被災地で泥の掻き出しなどの活動を行った落合さん。長靴は、その時から愛用しているそうです。

中道・新 落合拓磨氏「足元の暮らしをしっかりと支えながらも平和というものをしっかりと訴えていきたい。私も長靴で走っていきます」

落合さんはこの長靴で庄内、最上を全力で駆け抜けます。

■参政党の新人 遠藤和史さん

参政・新 遠藤和史氏「ここ山形３区で立候補させていただくことを本当に嬉しく思います」

山形市出身で川西町にも拠点を持つ遠藤さんは、今回、参政党公認候補として立候補しています。



東北農林専門職大学で稲作を学ぶ学生でもある遠藤さん。公示日には第一声を終えると学校に向かう多忙ぶりです。

参政・新 遠藤和史氏「最初の方はまだ講義が残っていたがもうほぼほぼ終わっていて春休みに入っているのでもう大丈夫。学生さんにはがんばってねと声掛けしてもらっている」

そんな遠藤さんが強く訴えるのが「農業政策」。中山間地で耕作放棄地が増える現状などに触れ、農業を守る政治の実現を訴えます。

参政・新 遠藤和史氏「基幹産業である農業をしっかりと立て直していくらでも米を作っていけるような、そういった国づくりをしていきたい」

二足のわらじで挑む遠藤さんは若者にも伝わる言葉を大切に支持拡大を訴えます。

■自民党の前職 加藤鮎子さん

自民・前 加藤鮎子氏「おはようございます」

引き締まった表情で迎える約１年３か月ぶりの決戦。

鶴岡市出身の加藤さんは、支援者とともに決意を新たにしていました。

自民・前 加藤鮎子氏「着実に実現したものもあれば、道半ばのものもある。引き続きこの地域のために、粉骨砕身働いてまいりたい所存です」

今回、５回目の当選を目指す自民党の前職、加藤鮎子さん。元こども政策担当大臣としてのこれまでの実績を強調しながら少子化対策などを訴えます。

自民・前 加藤鮎子氏「地方から、そしてこの地元から足腰の強い日本を作ろうじゃないか。その思いであります」

天候を考慮し、室内での演説会を中心に支持拡大を訴えている加藤さん。支援者に対し感謝の言葉を口にします。

自民・前 加藤鮎子氏「この天気にも関わらず出てきてくださって声をかけてくれたり、寒い中窓をあけて大きく手を振って声援を車の中からやってくれたり、お声を聞くとしっかり地域のために働けという皆さんのご期待を感じる。私自身はそれに対する責任を感じている」

加藤さんは、４期１１年をかけて積み上げた実績と信念を胸に有権者への訴えを続けます。

■国民民主党の新人 喜多恒介さん

国民・新 喜多恒介氏「雨にも負けず風にも負けず霰にも負けず雪にも負けず自分の心にも負けず頑張っていきたいと思います」

岩手県出身の喜多さんは、今回、国民民主党の公認候補として出馬します。舟山康江県連会長も応援にかけつけます。

国民民主党県連 舟山康江 会長「日本を動かす時が来た、新しい政治をつくる時が来た、まさに喜多恒介の出番であります」

遊説の合間にはスタッフと共に昼食へ。初日の勝負メシは。

国民・新 喜多恒介氏「（Ｑ今食べてるのはカツ丼？）カツ丼ですよ。やっぱりゲン担がなきゃ。気持ちを高めて、その気持ちを皆さんにお届けするというのも一番理にかなっている食べ物だと思う」

第一声では、県内の人口減少問題に触れ、手取りを増やすことの重要性などを訴えました。

国民・新 喜多恒介氏「たくさんの方に応援に来ていただいて、タクトの前の景色がすごいきれいで、気持ちがグーンと上がってよくお話しができた」

国民・新 喜多恒介氏「（Ｑ緊張は？）だいぶ慣れました」

国民・新 喜多恒介氏「（Ｑきのう寝られました？）もうぐっすりです。まあ２回目ですからね。選挙。ついこの間ですからね、やったの」

去年１０月の鶴岡市長選に出馬した喜多さん。その時の経験が、今に繋がっているといいます。

国民・新 喜多恒介氏「（Ｑ市民の反応は？）ずっと市長選から見ていたよとか鶴岡このままじゃいけないよとか庄内を変えていかなきゃとかそれこそ山形・日本を変えていかなきゃというたくさんの思いを受け取れた」

県外から移住しておよそ１０か月。喜多さんは、地域を変えるという強い思いで訴えを強めていきます。

衆議院議員選挙は、来月８日に投票と開票が行われます。





あすは注目の争点について各候補の訴えを見ていきます。

