厚切りカットの炭火焼き！炭焼ステーキ BEEF IMPACT「牛タンステーキフェア」

炭焼ステーキ BEEF IMPACTが、2026年2月1日から「牛タンステーキフェア」を北海道の全店舗で開始しました。

炭焼ステーキの専門店として北海道・札幌を中心に全道10店舗を展開する「気取らないガッツリステーキ」が好評のBEEF IMPACTでは、厳選した牛タンを贅沢に厚切りカットし、炭火で一気に焼き上げるステーキフェアを3月末まで期間限定で開催します。

炭焼ステーキ BEEF IMPACT「牛タンステーキフェア」

開催期間：2026年2月1日(日)〜3月末予定

販売価格：180g 2,420円(税込2,662円)

開催店舗：炭焼ステーキ BEEF IMPACT全店

焼肉のイメージが強い牛タンですが、赤身肉とは異なる奥深い旨みと独特の食感を楽しめる”ステーキ向き”の素材でもあります。

このフェアでは、厳選した牛タンを贅沢に厚切りカットし、炭火で一気に焼き上げることで、牛タン本来の旨みを閉じ込め、噛むほどにあふれ出す肉汁と、タン特有の歯切れの良さを楽しめます。

「柔らかさ」と「歯ごたえ」を兼ね備えた牛タンステーキは、赤身ステーキとはまた違った満足感を味わえる一品です。

炭焼ステーキ BEEF IMPACTだからこそ提供できる、牛タンの新たな魅力をぜひこの機会にご堪能ください。

ランチタイムはライス(おかわり無料)、ランチサラダ、スープ付きで、カットステーキでの提供となります。

羽釜で炊き上げた最高級米「ゆめぴりか」

BEEF IMPACTではご飯にもこだわります。

最高級米特Aランク北海道仁木町銀山産「ゆめぴりか」を羽釜でじっくり丁寧に炊き上げて提供しています。

ふっくらと炊きあがったご飯は、ステーキとの相性も抜群です☆

ランチタイムは羽釜のライスがおかわり自由となっています。

炭焼ステーキ BEEF IMPACT とは

提供する全ての牛肉にこだわり、厳選されたお肉を炭火で焼きレアで豪快に提供しています。

醤油ベースに玉ねぎたっぷりでお肉と相性抜群のオリジナルソースが自慢です。

おすすめメニューは赤身のしっかりとした旨味が感じられ、250g以上のボリュームがある「ビーフインパクトステーキ(リブロース)」

新鮮なミンチを自社工場で製造、ごろんと丸いハンバーグをスタッフが目の前でカットしてくれる臨場感満載の「牛100％極ハンバーグ」も人気商品のひとつです。

ハンバーグメニューや期間限定のイベントステーキ、お得なランチメニューなどのメニュー数も豊富で、大人から子供まで楽しめます。

お席もゆとりがあるため家族連れにもとても好評です☆

ビーフインパクトは美味しいステーキだけではなく、空間も大切にしています。

厚切りカットの牛タンを炭火で焼き上げる本格的なステーキと、こだわりの羽釜ご飯が楽しめるフェア。

炭焼ステーキならではの香ばしさと、牛タン特有の歯切れの良さを堪能できる贅沢なメニューです。

ボリューム満点のステーキがランチタイムはライスおかわり自由で楽しめます!

炭焼ステーキ BEEF IMPACT「牛タンステーキフェア」の紹介でした。

よくある質問

Q. フェアの開催期間はいつまでですか?

2026年2月1日(日)から3月末予定ですが、なくなり次第終了となります。

Q. 価格はいくらですか?

牛タンステーキ180gが2,420円(税込2,662円)です。

Q. ランチタイムの特典は何ですか?

ランチタイムはライス(おかわり無料)、ランチサラダ、スープ付きです。牛タンステーキはカットステーキでの提供となります。

Q. どの店舗で食べられますか?

炭焼ステーキ BEEF IMPACT全店でご利用いただけます。店舗情報は https://beef-impact.com/ をご確認ください。

