厚切りカットの炭火焼き！炭焼ステーキ BEEF IMPACT「牛タンステーキフェア」
炭焼ステーキ BEEF IMPACTが、2026年2月1日から「牛タンステーキフェア」を北海道の全店舗で開始しました。
炭焼ステーキの専門店として北海道・札幌を中心に全道10店舗を展開する「気取らないガッツリステーキ」が好評のBEEF IMPACTでは、厳選した牛タンを贅沢に厚切りカットし、炭火で一気に焼き上げるステーキフェアを3月末まで期間限定で開催します。
炭焼ステーキ BEEF IMPACT「牛タンステーキフェア」
開催期間：2026年2月1日(日)〜3月末予定
販売価格：180g 2,420円(税込2,662円)
開催店舗：炭焼ステーキ BEEF IMPACT全店
焼肉のイメージが強い牛タンですが、赤身肉とは異なる奥深い旨みと独特の食感を楽しめる”ステーキ向き”の素材でもあります。
このフェアでは、厳選した牛タンを贅沢に厚切りカットし、炭火で一気に焼き上げることで、牛タン本来の旨みを閉じ込め、噛むほどにあふれ出す肉汁と、タン特有の歯切れの良さを楽しめます。
「柔らかさ」と「歯ごたえ」を兼ね備えた牛タンステーキは、赤身ステーキとはまた違った満足感を味わえる一品です。
炭焼ステーキ BEEF IMPACTだからこそ提供できる、牛タンの新たな魅力をぜひこの機会にご堪能ください。
ランチタイムはライス(おかわり無料)、ランチサラダ、スープ付きで、カットステーキでの提供となります。
羽釜で炊き上げた最高級米「ゆめぴりか」
BEEF IMPACTではご飯にもこだわります。
最高級米特Aランク北海道仁木町銀山産「ゆめぴりか」を羽釜でじっくり丁寧に炊き上げて提供しています。
ふっくらと炊きあがったご飯は、ステーキとの相性も抜群です☆
ランチタイムは羽釜のライスがおかわり自由となっています。
炭焼ステーキ BEEF IMPACT とは
提供する全ての牛肉にこだわり、厳選されたお肉を炭火で焼きレアで豪快に提供しています。
醤油ベースに玉ねぎたっぷりでお肉と相性抜群のオリジナルソースが自慢です。
おすすめメニューは赤身のしっかりとした旨味が感じられ、250g以上のボリュームがある「ビーフインパクトステーキ(リブロース)」
新鮮なミンチを自社工場で製造、ごろんと丸いハンバーグをスタッフが目の前でカットしてくれる臨場感満載の「牛100％極ハンバーグ」も人気商品のひとつです。
ハンバーグメニューや期間限定のイベントステーキ、お得なランチメニューなどのメニュー数も豊富で、大人から子供まで楽しめます。
お席もゆとりがあるため家族連れにもとても好評です☆
ビーフインパクトは美味しいステーキだけではなく、空間も大切にしています。
厚切りカットの牛タンを炭火で焼き上げる本格的なステーキと、こだわりの羽釜ご飯が楽しめるフェア。
炭焼ステーキならではの香ばしさと、牛タン特有の歯切れの良さを堪能できる贅沢なメニューです。
ボリューム満点のステーキがランチタイムはライスおかわり自由で楽しめます!
炭焼ステーキ BEEF IMPACT「牛タンステーキフェア」の紹介でした。
よくある質問
Q. フェアの開催期間はいつまでですか?
2026年2月1日(日)から3月末予定ですが、なくなり次第終了となります。
Q. 価格はいくらですか?
牛タンステーキ180gが2,420円(税込2,662円)です。
Q. ランチタイムの特典は何ですか?
ランチタイムはライス(おかわり無料)、ランチサラダ、スープ付きです。牛タンステーキはカットステーキでの提供となります。
Q. どの店舗で食べられますか?
炭焼ステーキ BEEF IMPACT全店でご利用いただけます。店舗情報は https://beef-impact.com/ をご確認ください。
