左手に装着してぬ〜べ〜になりきろう！e-BANPRESTO「アニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』 鬼の手」

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」でショップを展開する『e-BANPRESTO(イーバンプレスト)』は、「アニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』 鬼の手」の予約受付を2026年1月30日(金)16時より開始しました。

アニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』の主人公・鵺野鳴介（ぬえの・めいすけ）の左手に封じられた「鬼の手」を精緻に再現したアイテムが、プレミアムバンダイに登場☆

e-BANPRESTO「アニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』 鬼の手」

価格：6,600円(税込)(送料・手数料別途)

予約受付：2026年1月30日(金)16時より開始

お届け：2026年6月予定

対象年齢：8才以上

商品サイズ:約25cm

販売ルート:バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」限定

アニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』は、1993年から1999年にわたって「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）にて連載された伝説の超人気オカルトコミック。

シリーズ累計発行部数2,900万部を誇る作品で、学校の怪談や都市伝説などを題材としたストーリーが読者の心を震え上がらせながらも、妖怪や悪霊の脅威から生徒を命がけで守る霊能力教師・鵺野鳴介の勇姿が世代を超えた人気を博しています。

2025年に新アニメ化が決定し、現在は第2クールが放送中です。

手の骨格・手筋の凹凸を精緻に再現

「アニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』 鬼の手」は、主人公・鵺野鳴介の左手に封じられた「鬼の手」を立体化したアイテム。

手の骨格・手筋の凹凸が精緻に再現されています。

ゴム素材の採用により肉感を保ちながら、陰影が美しく際立つ仕上がり。

左手に装着してぬ〜べ〜になりきることができます☆

『e-BANPRESTO』は、バンプレストブランドのプライズ景品造りで培ったノウハウを集結した、新しい規格の商品が並ぶショップサイト。

造形や装飾、彩色など全てにおいて、プライズ景品の枠を超えたクオリティへの追及にこだわった商品を展開しています。

あの「鬼の手」を自分の手に装着できる、ファン待望のアイテム。

精緻な造形と質感にこだわった仕上がりで、ぬ〜べ〜の世界観を存分に楽しめます。

2025年の新アニメ化で再び注目を集める『地獄先生ぬ〜べ〜』の世界を、この「鬼の手」で体感してください！

e-BANPRESTO「アニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』 鬼の手」の紹介でした。

よくある質問

Q. 発売日はいつですか？

2026年1月30日(金)16時より予約受付開始、お届けは2026年6月予定です。

Q. 価格はいくらですか？

6,600円(税込)で、送料・手数料は別途かかります。

Q. どこで購入できますか？

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」限定販売です。

Q. サイズはどのくらいですか？

約25cmです。左手に装着できるサイズとなっています。

©真倉翔・岡野剛／集英社・童守小学校卒業生一同

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

