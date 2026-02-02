大相撲春場所での新十両昇進を決めた奄美市出身の「福崎」改め「藤天晴」が安田市長を表敬訪問し「あっぱれと言われるよう頑張りたい」と今後の意気込みを語りました。



奄美市役所の職員に拍手で迎えられたのは大相撲春場所での新十両昇進を決めた「福崎」改め「藤天晴」です。安田市長に新十両昇進を報告しました。



奄美市出身で樟南高校を卒業した「藤天晴」。2025年の春場所で初土俵を踏みました。1月の初場所では5勝2敗と好成績をおさめ1年での新十両昇進となりました。





（藤天晴）「一番いい形で初めての帰省が出来て本当にうれしいし色んな人に会うたびにおめでとうと言ってもらったり、これからもずっと応援してるよと言ってもらえて改めて本当に感謝の気持ちでいっぱい」藤天晴が5歳の頃から中学生まで指導した相撲クラブの森田代表は。（住用相撲クラブ代表・森田次郎さん）「こんなに早くなれるとは思っていなかったので、これからもまたみんなに応援されるように頑張ってほしい」（藤天晴）「晴れ渡る空のように、大きく皆さんを明るく照らせるように、あっぱれと言ってもらえるように頑張ります」鹿児島出身の若き力士の活躍から目が離せません。大相撲春場所は3月8日から15日間行われます。