2日(月)は広く雪が降り、さらに積雪が増えたところもあります。とくに、中越では降雪が強まりました。



◆現在の積雪状況

もっとも多くなっている魚沼市守門では3m22cmの雪が積もっています。

また、山沿いでは所々で2mを超えているほか、上越市高田や長岡市でも1m以上の雪が積もっています。



そして、雪が強まるのは一旦2日(月)夜のうちまでとなりそうです。



◆3日(火)午前9時の予想天気図

本州付近は、次第に東シナ海に中心を持つ高気圧に覆われる見込みです。県内の午前中は広く雪が降りますが、午後はやむ見込みです。うっすら日のさすところもありますが、あまり気温は上がらないため防寒は必要です。



◆予想降雪量［2日(月)夜～3日(火)朝にかけて・多いところ］

上越と中越の山沿いで35cm、下越の山沿いで20cmの雪が予想されています。

また、長岡市周辺でも20cm、上越市・柏崎市・新発田市周辺で15cmの予想になっています。



◆その後の予想降雪量［3日(火)朝～夕方にかけて・多いところ］

雪が次第にやむ見込みですので、山沿いで最大10cm、平地は各地0cmの予想です。



そして、4日(水)以降は季節が行ったり来たりしそうです。



◆週間予報

4日(水)はようやく雪がやみ、山沿いでも晴れ間の出るところがありそうです。久しぶりの青空のところもあり、日中の気温は10℃前後まで上がりそうです。



5日(木)は天気が崩れますが、雪ではなく雨の降るところがほとんどでしょう。



ただ、6日(金)ごろから再び冬型の気圧配置が強まり非常に強い寒気が流れ込む見通しです。

寒波の襲来で、また平地でも大雪になるおそれがあります。