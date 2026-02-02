衆院選公約「食品消費税ゼロ」で波紋、食品株の挽回機運は高まるか ＜株探トップ特集＞
―財政悪化シナリオに警戒感も、ガソリンに次ぐ物価高対策の動向に市場も注視―
8日投開票の衆院選を巡り、食品への消費税を巡る扱いが争点の一つとしてクローズアップされている。中道改革連合が食料品の消費税率をゼロとすることを基本政策に盛り込み、自民党と日本維新の会は2年間限定の食料品消費税率ゼロを公約に掲げた。選挙公約を材料に食品株には思惑的な買いが入り一時的に動意づく場面があったが、持続的な上昇は期待できるのか。今後のシナリオと注目銘柄を探る。
●主要政党の公約で金利上昇
日経平均株価は2日、上げ幅が一時900円を超え、終値ベースの最高値（5万4341円23銭）に迫る場面があった。朝日新聞が1日夜、約37万人を対象とした電話とネットによる衆院選の中盤情勢の調査結果を報じ、自民党が単独で過半数（233議席）を大きく上回る勢いで、日本維新の会とあわせて与党で300議席超をうかがう情勢だと報じた。外国為替市場でドル円相場が1ドル＝155円台と円安に振れたことも相まって、先物のショートカバーを巻き込む形で株価指数は上昇。ただ前場中盤に急速に伸び悩み、下げに転じて667円安で安値引けとなるなど、荒い動きとなった。
1月9日夜の読売新聞オンラインによる衆院解散・総選挙の検討報道を受け、兜町では「選挙は買い」のアノマリーが語られるようになったものの、立憲民主党と公明党が新党・中道改革連合を結成して食品向けの消費税ゼロを打ち出し、自民党側がこれに呼応するように、2年間の食料品の消費税率ゼロを訴えるようになるとムードは急変した。日本の財政が一段と悪化するとの見方が市場に広がり、超長期債価格が暴落。金利の急上昇を背景に日経平均は騰勢一服を余儀なくされることとなる。リベラル色の強い朝日新聞の今回の選挙情勢報道はある種のサプライズ感をもたらしたとはいえ、ポピュリスト的政策の推進による財政悪化シナリオがくすぶった状態には変わらず、金利の先高観が日本株の上値を圧迫し続けている。
「債券自警団」によるマーケット発の警鐘が響いたのか、高市首相は選挙戦において消費税に関する言及を避けている。公示日の1月27日午前10時過ぎ、東京・秋葉原で第一声となる街頭演説に臨んだ高市首相は、責任ある積極財政の肝は「危機管理投資と成長投資」だと述べ、経済安全保障の重要性に触れつつ、造船やAI、サイバーセキュリティー、宇宙、コンテンツビジネスなどの成長・投資促進に意欲的に取り組む姿勢を示したが、消費税ゼロには触れなかった。
更に、高市首相は31日に外国為替資金特別会計（外為特会）について「運用がホクホク状態」と発言し、その真意についてすぐにSNSで釈明することとなった。米当局によるレートチェック観測で円高が進み、輸入インフレの高進に対する批判をかわすための時間的猶予を受けていた最中での「失策」と受け止める市場参加者は多く、為替面での発言も消費税と同様に控えられるのでは、との見方が広がっている。
●「ジャパン・ファンド」創設機運高まる
今回の衆院選では上記の政党に加え、国民民主党や日本共産党、れいわ新選組、参政党、日本保守党、社民党、チームみらい、減税日本・ゆうこく連合などがそれぞれの公約をもとに選挙活動を展開している。朝日新聞の報道通り、自民党で単独過半数、または日本維新の会との連立で過半数の議席を確保する結果となった場合、高市政権が食品の消費税の扱いについて公約の実行に移すかどうか、国民の監視の的となることは必至だ。財源に関して、自民党は税外収入などを検討していることが明らかになっている。中道は、「政府系ファンド（SWF）」を財源とする方針を示す。