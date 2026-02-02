700年余りの伝統行事！伊東市「第47回大室山 山焼き」

伊東市は、令和8年2月8日(日)に大室山で「第47回大室山 山焼き」を開催します。

大室山は、お椀をふせたようなシルエットが特徴的な伊東のシンボルです。

山焼きは700年余りの歴史を持つ伝統行事で、山の保全を目的として始まった行事が今では伊東の春の風物詩として定着しています。

開催日：令和8年2月8日(日) 9:15〜13:00(予定)

延期の場合：令和8年2月15日(日) 以降については公式HPにて告知

会場：大室山(静岡県伊東市池672-2)

大室山は標高580メートルの山で、リフトで山頂に向かうと、およそ1kmの噴火口があり、噴火口の中ではアーチェリーを楽しむことができます。

噴火口を散策するお鉢巡りは、富士山・伊豆七島・相模灘などの素晴らしい眺望を楽しむことができます。

山を丸ごと焼き上げる壮大な風景を見るために、毎年数万人の見物客が訪れます。

点火後に山麓から山頂まで真っ赤な炎が駆けあがる様子は圧巻です！

桜の里からは、山肌を真っ黒に焼き尽くす景色を見ることができます。

お鉢焼き（午前9:15〜）

午前9:15より、お鉢焼きが始まります。

お鉢焼きの様子は、山頂で見学することも可能ですが、安全確保のため人員制限と遊歩道の規制が行われます。

今年は600名限定としています。

噴火口の縁に沿って炎が駆け巡る様子を、間近で見ることができます。

全山焼き（正午12:00〜）

正午より全山焼きが始まります。

一般の方も松明で山に火をつけることができます！（先着順・有料）

当日午前7:00より整理券の配布・販売を予定しています。

1家族2本までとし、60本限定の販売になります。

価格：1本3,000円

山麓から標高580メートルの山頂まで、真っ赤な炎が駆けあがる様子は圧巻です。

山肌全体が炎に包まれ、やがて真っ黒に焼き尽くされていく壮大な光景を目撃できます。

式典・神事（午前10:40〜）

午前10:40より、式典・神事が行われます。

荒天の場合は延期となりますが、神事のみ雨天でも実施されます。

山焼きの実施に関しては、積雪や強風などで開催できない場合があります。

開催の判断につきましては、当日午前7:00頃決定いたします。

詳細については、現在最終調整中のため確定次第、伊東市観光HP「伊豆・伊東観光ガイド( https://itospa.com/event/detail_10003.html )」に掲載されます。

よくある質問

Q. 開催日はいつですか？

令和8年2月8日(日) 9:15〜13:00(予定)です。延期の場合は令和8年2月15日(日)、以降については公式HPにて告知されます。

Q. 一般参加はできますか？

はい、松明で山に火をつけることができます。当日午前7:00より整理券を配布・販売します（先着60本限定、1本3,000円、1家族2本まで）。

Q. 山頂での見学は可能ですか？

お鉢焼きの様子を山頂で見学できますが、安全確保のため人員制限（600名限定）と遊歩道の規制が行われます。

Q. 雨天の場合はどうなりますか？

積雪や強風などで開催できない場合は延期となります。開催の判断は当日午前7:00頃に決定されます。神事のみ雨天でも実施されます。

Q. どこで見学するのがおすすめですか？

桜の里からは、山肌を真っ黒に焼き尽くす景色を見ることができます。山頂では噴火口の縁に沿って炎が駆け巡る様子を間近で見ることができます（人数制限あり）。

700年余りの歴史を持つ伝統行事「大室山 山焼き」。

山麓から山頂まで真っ赤な炎が駆けあがる壮大な光景は、一年に一度しか見られない貴重な体験です。

伊東の春の訪れを告げる風物詩を、ぜひ現地でご覧ください！

