防府市の小学校で防災学習 児童が状況に応じた防災計画＝「マイタイムライン」作成
災害時の適切な備えについて考えてもらおうと、防府市の小学校で防災学習が行われました。
防府市の松崎小学校で行われた防災学習には、5年生の児童＝およそ80人が参加しました。
これは、児童たちに防災意識を高めてもらおうと、山口河川国道事務所が毎年行っているものです。
児童たちは、台風が発生し、学校近くの佐波川が氾濫する恐れがあるとの想定で、それぞれの状況に応じた防災計画＝「マイタイムライン」を作成。
（児童の発表）
「スマホとかタブレットは充電が必要だと思うので、（避難する前に）充電をし始めたほうがいい」
「佐波川や自分の家の近くの水位を確認して、そこから自治体の情報を確認する」
この後、「ペットも一緒に避難させる」など、それぞれの状況に応じて必要な備えを書き加えていき「マイタイムライン」を完成させていきました。
（ 児童は）
「（事前に）家族がどんな感じかとか近所におじいちゃんやおばあちゃんがいたら助けたりしようと思う」
（山口河川国道事務所 光井 伸典 副所長）
「この避難が正確か、賢く避難ができるのかを（マイタイムラインで）チェックしてもらえたらいいかなと」
児童たちは作成した防災計画を家族にも共有することにしています。