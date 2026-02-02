県内は、平地を含め平年の倍以上の積雪となっているところがあります。魚沼市守門では、県内で唯一積雪が3mを超えました。



■柏百花記者

「午後2時の魚沼市守門地区です。先ほどから雪の粒が大きく降り方も強くなってきました。積雪計を見ますと、3m30cmほどまで積もっています。」



魚沼市守門では、2日(月)午後5時の積雪が322cm。今シーズン県内唯一の3m超えとなりました。



■住民

「8日間くらい連続で雪が降っている。3日に1回くらい休みがあると雪の片付けも楽だが、これだけ連続して降ると危険になる。屋根の雪が落ちてきたら一発で亡くなる危険がある。重さにすれば相当な重さだと思う。」



除雪車も･･･住民も･･･連日 懸命に雪かきを続けていますが、この大雪では買い物に出かけることすら一苦労だと言います。



■住民

「スーパーに行くのが無理。除雪車がいっぱいいるし運転が無理。(一度の買い物で)4日分とか、毎日行かなくていいようにしている。ちょっと晴てくれないことには。」



◆2日(月)午後5時の積雪

十日町市 248cm

新潟市中央区 22cm

長岡市 134cm

上越市高田 142cm などとなっています。



2日、魚沼市と小千谷市に『災害救助法』が適用され、2日から両市が行う屋根の雪下ろしの費用を県と国が負担します。