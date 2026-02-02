毎時間定刻で自動熱波！奈良健康ランド「大和サウナ」

新栄観光が運営する「天然大和温泉 奈良健康ランド 奈良プラザホテル」は、大浴場内の遠赤外線サウナを、2026年2月19日(木)にリニューアルオープンします。

奈良健康ランド内大浴場にある従来の「遠赤外線サウナ」が、オートロウリュウ＆オート熱波を備えた「大和サウナ(ヤマトサウナ)」に生まれ変わります！

奈良健康ランド「大和サウナ」

リニューアルオープン：2026年2月19日(木)

営業時間：6:00〜翌2:30(奈良健康ランドは24時間営業)

所在地：奈良県天理市嘉幡町600-1

アクセス：西名阪自動車道「郡山IC」・京奈和自動車道「郡山南IC」より南へ約2km。近鉄天理線「二階堂駅」より徒歩約15分

毎時間定刻で、自動的にサウナストーンへ水をかけて蒸気を発生させる「オートロウリュウ」や、ロウリュウ後、天井備え付けのブロアから風を送る「オート熱波」が行えるサウナです。

定刻で自動的に熱波が体験できるため、サウナ好きにはたまらない極上の時間を過ごせます☆

男性サウナ

木目調のベンチと落ち着いた照明が特徴の男性サウナ。

オートロウリュウとオート熱波により、時間を気にせず極上のサウナ体験が楽しめます。

女性サウナ

やわらかな照明と木のぬくもりを感じる女性サウナ。

自動で蒸気と熱波が送られるため、リラックスした時間を満喫できます。

リニューアルオープン記念アウフグースイベント

リニューアルを記念して、2026年2月19日(木)〜22日(日)まで毎日アウフグースイベントを開催！

2月19日(木)〜20日(金)は、奈良健康ランドのスタッフチーム「ならけんアウフグースチーム」メンバーが担当。

2月21日(土)は、男性側に素面のいいだ。さん、女性側にむいちゃんさんを迎えて開催されます。

2月22日(日)は、五塔 熱子さんが男女両方扇いでくださいます。

プロの熱波師による本格アウフグースで、リニューアルされた大和サウナの魅力を存分に体感できます☆

メンテナンス休館のお知らせ

リニューアル工事に伴い、2026年2月18日(水) 6:00〜2月19日(木) 6:00の間、メンテナンス休館となります。

ご来館を予定されている方はご注意ください。

オートロウリュウとオート熱波で、毎時間定刻で極上のサウナ体験ができる「大和サウナ」

リニューアルオープン記念のアウフグースイベントも見逃せません！

サウナ好きの方はぜひ足を運んでみてください☆

奈良健康ランド「大和サウナ」の紹介でした

よくある質問

Q. リニューアルオープンはいつですか？

2026年2月19日(木)にリニューアルオープンします。

Q. オートロウリュウとオート熱波はいつ行われますか？

毎時間定刻で自動的にオートロウリュウとオート熱波が行われます。

Q. アウフグースイベントはいつ開催されますか？

リニューアルオープン記念として、2026年2月19日(木)〜22日(日)まで毎日アウフグースイベントが開催されます。

Q. メンテナンス休館はいつですか？

2026年2月18日(水) 6:00〜2月19日(木) 6:00の間、メンテナンス休館となります。

