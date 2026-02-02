【ポイント】

・節分（3日）は冬型が緩み、日本海側の雪も小康状態。

・関東は冷たい北風がやや強まる。

・4日（水）は「立春」。春の気配を感じる暖かさ。

・6日（金）は北日本を発達した低気圧が通過。北海道は猛ふぶき。

・週後半は全国的に3月並みが多いが、土日は再び厳しい寒さ。

【全国の天気】

3日（火）は季節の変わり目、「節分」です。真冬並みの寒さが続きますが、日本海側の雪は次第に止む所が多いでしょう。一方、太平洋側は晴れて、空気の乾燥した状態が続きそうです。朝は東京や広島、高知などで1度。東京は前日より冷え込みが強まるでしょう。日中は少し寒さが緩んで、九州や四国の各地は10度を超えるでしょう。

■予想最低気温（前日差）

札幌 -6度（±0 2月中旬）

仙台 -2度（-1 真冬並み）

新潟 1度（＋1 3月上旬）

東京 1度（-2 真冬並み）

長野 -3度（＋1 2月下旬）

名古屋 0度（-1 真冬並み）

大阪 3度（＋1 2月中旬）

広島 1度（-1 真冬並み）

高知 1度（±0 真冬並み）

福岡 2度（-2 真冬並み）

鹿児島 2度（-2 真冬並み）

那覇 13度（-2 真冬並み）

■予想最高気温（前日差）

札幌 1度（＋1 2月下旬）

仙台 6度（-1 真冬並み）

新潟 5度（＋2 真冬並み）

東京 11度（-1 2月中旬）

長野 4度（-1 真冬並み）

名古屋 9度（±0 真冬並み）

大阪 8度（-1 真冬並み）

広島 11度（＋2 2月中旬）

高知 13度（＋1 2月中旬）

福岡 11度（＋1 真冬並み）

鹿児島 14度（±0 真冬並み）

那覇 18度（±0 真冬並み）

【週間予報】4日（水）は「立春」。暦に合わせるように春の気配を感じる暖かさがやってくるでしょう。5日（木）も暖かさが続きますが、春陽気もつかの間、土日は再び厳しい寒さが戻るでしょう。北海道では6日（金）に発達した低気圧が通過するため、猛ふぶきになるおそれがありますのでご注意下さい。この先も冬と春を行ったり来たりする見込みです。