アサヒビールは、無炭酸のレモンチューハイ「水レモンハイ」を新商品テスト販売サイト「アサヒ空想開発局」で2月2日から数量限定で発売します。実売価格は6本セットで1500円（送料込・税込）。

「水レモンハイ」

記事のポイント 本品は無炭酸なので、炭酸が苦手な人にもオススメ。さっぱり爽やかなレモンの風味で、食事にも合わせやすいテイストです。1800セット限定なので、いち早く飲んでみたい方はお早めに！

「水レモンハイ」は焼酎を水で割り、レモン果汁を使った、シンプルでクセのない無炭酸の缶チューハイです。「水レモン」は焼酎を水で割って飲む神奈川県小田原市発祥とされる飲み方で、無炭酸のためお腹が膨れにくく、食事と合わせてゆっくりと楽しめます。

パッケージには飲食店で利用する打ち出し加工のタンブラーをイメージした凹凸のあるデザインを採用。商品名の上に無炭酸と表記することで商品特徴を訴求しています。

現在の無炭酸の缶チューハイのフレーバーはお茶系が目立ちますが、本商品では缶チューハイの定番であるレモンフレーバーを採用。焼酎の水割りにレモン果汁を加えた爽やかな味わいを無炭酸の缶チューハイとして発売することで、新たな価値を提案します。

アサヒビール 「水レモンハイ」 アルコール分:5％ 容量：340ml缶 参考小売価格：6本セット1500円（送料込・税込）

