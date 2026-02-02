日向坂46・松田好花、卒業セレモニーのオフショット公開 金村美玖が撮影
日向坂46の松田好花が1日、自身のインスタグラムを更新。先日開催した卒業セレモニーのオフショットを公開した。
【写真】ドレス姿の全身ショットも
松田は1月29日、TOYOTA ARENA TOKYOにて卒業セレモニーを実施。日向坂46の前身であるけやき坂46加入から8年半にわたるアイドル活動の集大成となるセレモニーとなった。
投稿では、卒業セレモニーで着用したドレス姿を披露し、「#みくふぉと ありがとう」とコメント。写真は、同じ二期生の金村美玖が撮影したものであることを明かしている。
金村は昨年3月に、日本大学芸術学部写真学科を卒業しており、その確かな技術で、松田の華やかなドレス姿を印象的に切り取っている。
なお、卒業セレモニーを終えた松田だが、2月いっぱいは日向坂46のメンバーとしての活動を継続する予定だ。
引用：「松田好花」インスタグラム（＠matsudakonoka.yahos）
引用：「松田好花」インスタグラム（＠matsudakonoka.yahos）