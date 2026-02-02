◆新日本プロレス「Ｒｏａｄ ｔｏ ＴＨＥ ＮＥＷ ＢＥＧＩＮＮＩＮＧ」（２日、後楽園ホール）

新日本プロレスは２日、後楽園ホールで「Ｒｏａｄ ｔｏ ＴＨＥ ＮＥＷ ＢＥＧＩＮＮＩＮＧ」を開催した。

第２試合の８人タッグマッチでＮＥＶＥＲ無差別級王者のウルフアロンがマスター・ワト、ＹＯＨ、矢野通と組んで「Ｈ．Ｏ．Ｔ」成田蓮、ディック東郷、金丸義信、ＤＯＵＫＩと対戦した。

２・１１大阪でウルフに挑む成田が入場で襲撃。鉄柱に額を打ち付けられたウルフは、場外でダウンした。

ゴングが鳴り、ウルフは成田へラリアット、ブレーンバスターで反撃するも成田のヒザ十字固めで左足を捕獲。さらに成田がレフェリーのブラインドをついて凶器で左ヒザをえぐる反則技を浴び、窮地に追い込まれた。大混乱となった試合はワトが８分０３秒 ベンダバールで東郷をギブアップさせ、ウルフのデビュー以来の連勝は「９」に伸びた。

試合後、成田は「何連勝中だ？ウルフアロン！大阪でてめぇの飾りだけのベルトを俺がもらってやるよ」と通告した。

ウルフは「今日は２月２日、ですかね。大阪まで残り９日間。プロレスラー人生、いろんなことはじまって勉強させてもらっています」と明かした。

そして「昨日でしたっけ？天龍（源一郎）さんが記事で僕のことを話してて、金メダリストとしてもっと楽に生きる道があるのに、それを捨てて…みたいなことをおっしゃって、すごくほめてくださっていたので、そこは、うれしかったんですけど」とし「僕は楽に生きたいわけじゃなくて、自分がやりたいことで、どんだけそれが大変でもキツくても、やりたいことがあるのに、それをせずに生きていくことはできないので、このプロレスの道、プロレスの世界に入ったわけで」と天龍へメッセージを送り「そこだけはみなさんに勘違いしてほしくないなと思います」と本心を打ち明けていた。