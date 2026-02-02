「服ない問題」→【AMERICAN HOLIC】で解決！ お値段以上にオシャレ♡「優秀アイテム」

着たい服がないから買い足したい！ 手頃な価格でシャレ見えコーデに仕上げたいなら【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】をチェックして。今回は、即戦力になりつつ春を先取りできそうなカラーシャツや、着まわしやすいワンピースなど、コーデに迷ったときに重宝しそうなアイテムを紹介します。スタッフさんのおしゃれコーデもぜひ参考に。

爽やかなカラーシャツのプラスワンで春を先取り

【AMERICAN HOLIC】「オーガンジーレイヤードスウェットプルオーバー」\3,490（税込）、「ワイドデニム」\2,395（税込・セール価格）、「ストライプVネックシャツ」\2,991（税込）

こちらのスウェットシャツは、一見シンプルながらオーガンジーが重なっていてさりげなく華やか。シンプルなジーンズを合わせるだけで、女性らしい着こなしを楽しめます。ですがここにブルーのストライプシャツをプラスワンすれば、一気に垢抜け。おしゃれ度UPに貢献してくれます。

ジャンスカ × スウェットで抜け感のあるコーデに

【AMERICAN HOLIC】「カレッジロゴ裏起毛プルオーバー」\1,980（税込）、「イージーケアVネックワンピース」\2,640（税込）

コーデがマンリぎみなら、Vネックジャンスカを持っておくのがおすすめ。ブラックなら着まわしやすく、カジュアルにもきれいめにも振りやすい優れもの。ロゴスウェットにもきれいめシャツにもマッチして、さまざなシーンでの活躍に期待できます。さらにシワになりにくいイージーケア機能付きなら、これはお値段以上かも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kanana110様のWEAR投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M