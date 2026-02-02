実業家でモデルのパリス・ヒルトン（44）が、自身のセックステープについて「生涯悩まされ続ける」とした。



【写真】ベッドに横たわるお騒がせモデル ママにしては艶っぽすぎる？

2000年代初頭に流出した当時の恋人リック・ソロモンとのセックステープが流出。パリスは「信頼した相手にそんな形で裏切られるなんて、最も恐ろしいことだった。このトラウマは一生付きまとうと思う」とUsウィークリー誌に語る。



流出後、リックと話したかと同誌から問われたパリスは「いいえ」と簡潔に回答。元交際相手とそのテープについて話す意思もないと断言した。



夫カーター・リウムとの間に3歳の息子フェニックス君と2歳の娘ロンドンちゃんをもうけたパリスだが、子供たちにどう説明すべきか、いまだ見当がつかないという。「まだ何を言うか考えていないわ。今、母親として考えると、さらに悲しくなるの。19歳の子供だった私が、あんなに公にさらされて、人々から非難されなければならなかったなんて」



そんなパリスは最近「弱さの中にこそ力がある」とスカイ・ニュースに話していた。幼少期に4つの青少年施設で「親公認の誘拐（問題児更生施設への強制入所）に遭った」として、現在は自身の社会運動を人生で「最も意義ある仕事」と位置付けているという。「あの施設は本当に恥を植えつける。あまりに恥ずかしくて、口にも出せず、話せず、考えることすらできなくなる。それは虐待者にとって非常に効果的な口封じ手段」「 世界がどう反応するか全く予想していなかったけど、愛の奔流が押し寄せて、何万人ものサバイバーが私に手を差し伸べ、街中で近づいてきては『あなたの告白ありがとう。誰も私を信じてくれなかった。何年も家族と話せなかった。それが人生全体に影響していたのに、あなたが話してくれたおかげで家族が私を信じるようになった』って」



（BANG Media International／よろず～ニュース）