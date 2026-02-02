きのう富山市の牛岳温泉スキー場でリフトが故障して緊急停止し、およそ200人がリフトに取り残され救助されました。リフトに乗っていた人が、当時の様子を語りました。



「ゆっくり立ち上がってください。はい下ろします」



きのう午前11時すぎ、牛岳温泉スキー場の4人乗りリフトの山頂側降り場で、滑車の部品が壊れ、リフトが緊急停止しました。乗っていたおよそ200人は一時取り残されました。当時、乗っていた人は。





松島紀夫さん「ふぶいてきたときは、寒いなって感じるくらいで。スノーボードだと片足しめつけられてしびれてきてたので、1時間半から2時間っていうのは、結構、限界なところかなという感じはしました」乗っていた人は、スキー場のスタッフにより救助されましたが、全員を救助するまでおよそ2時間かかりました。けが人はいませんでした。長谷川大記者「きのう故障でとまったこちらのリフト、きょうも動いていません。そしてこうして見上げてみると地面までかなりの高さがあることが分かります」リフトが緊急停止した原因は、ワイヤを導く滑車を保護しているゴム部分の破損でした。牛岳温泉スキー場 小向圭所長「ここに沿ってワイヤがあたるんですが、この部分がなんらかの干渉を受けてゴムが破断してしまったと」壊れた部品を交換して、きょうは故障箇所の点検を行いました。牛岳温泉スキー場 小向圭所長「きのうはたくさんの方にお越しいただいた中で、ご不便とご迷惑をおかけしたことはおわび申し上げます」牛岳温泉スキー場を運営している富山市の藤井市長は。藤井市長「重大なインシデントが、発生したというふうに考えております。再発防止の策をしっかり立てて、そのうえに修理してから、安全が確認されたうえで再開をしてまいりたいと考えております」牛岳温泉スキー場は、きょうの点検の内容を検討したうえで、営業再開を判断します。今回はけが人はいませんでしたが、この冬は各地のスキー場でリフトなどによる事故が相次いでいます。楽しいはずのウインタースポーツが、事故につながらないように安全確認を徹底してほしいですね。