8日に投開票が行われる衆院選に立候補しているれいわ新選組の八幡愛氏によるポストが高市早苗首相の持病をやゆしているのではないかと物議を醸している。

高市首相は1日に出演予定だったNHK「日曜討論」を欠席。理由についてXで「ここ数日の遊説会場で、熱烈に支援してくださる方々と握手した際、手を強く引っ張られて痛めてしまいました。 関節リウマチの持病がありまして、手が腫れてしまいました」と明かしていた。

一方、八幡氏は同日にXで「握手にはお気をつけください」とつづり、ジャーナリストの畠山理仁氏と撮影したツーショット写真を公開。写真ではふたりが握手していたが、畠山氏が八幡氏の手をわざとらしく強く引っ張り、八幡氏が冗談半分に痛そうにしているというショットになっていた。

この写真に対し八幡氏の元には、「高市さんが握手で手首痛めたのをネタにしてるつもり」「これはリウマチを患ってる方々に失礼すぎますね」「議員としてより人としてどうよ」という批判が殺到する事態になった。

こうした批判を受け、八幡氏は自身のポストに返信する形で「私はなにも言ってないのに勝手に炎上してるので、改めてみんなで考えましょう」と、高額療養費制度の負担引き上げなどに反対する自身のポストを引用して呼びかけていた。

しかし、このポストに対してもXからは「『言ってること』じゃなくて『やってること』が批判されてるのがわからないの？」「あからさまにいじってるやん」という声が集まる事態となっていた。

果たして八幡氏はどのような意図でこのポストをしたのだろうか。