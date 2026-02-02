海洋研究開発機構などは２日、南鳥島（東京都）沖でのレアアース（希土類）を含む泥の試掘作業で、深海底から泥の回収に成功したと発表した。

水深６０００メートル近い海底で機器が作動することが確認され、技術的に最大の壁を越えた。

回収した泥の量は公表されていない。同機構などは来年２月、１日最大３５０トンの泥を回収する本格的な試掘に着手する方針だ。

試掘は内閣府の大型研究プロジェクトの一環で行われた。同機構の地球深部探査船「ちきゅう」を使い、南鳥島沖の排他的経済水域（ＥＥＺ）で実施した。

１月１８日に船から回収用の特殊なパイプの投入を始め、同３０日、パイプが水深約５７００メートルの海底に到達した。パイプ先端の装置で泥を細かく砕き、船からパイプに海水を送って圧力で押し上げる方式で、２月１日未明、最初の泥を船に引き揚げた。試掘は場所を変えながら計３か所で行った。機器に目立ったトラブルはなかったという。

同機構などは２０２２年、同じ方式で水深約２４００メートルの海底から泥の回収に成功。今回はレアアースのある同６０００メートル級の海底から泥を回収できるかが焦点だった。ちきゅうは１５日に静岡・清水港に帰港し、泥の成分を分析する。