辻希美「自然じゃない？すごい」イベントで使用した“束感”叶うつけまつ毛

辻希美さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【vlog】イベント当日のリアル全部見せます!!【辻ちゃんネル登録者数200万人突破！？記念トークイベント〜辻ちゃん家で語りましょ 〜】【2026/1/6＠EX THEATER ROPPONGI】』の動画を投稿。先日行われたトークイベントの裏側を公開してくれました！中にはメイクの様子を見せ、愛用品を紹介した場面も。

【関連記事】辻希美「このプニプニ」3COINSで購入！リップに便利なメイクツール

■アイメイク

動画内で紹介されたのはこちら！

DOLLY WINK/ドーリーウインク サロンアイラッシュ 18 きゅるんと丸目なウサギ 税込1,540円（公式サイトより）

画像出典：辻希美オフィシャルYouTubeチャンネルより

毛先の束感とナチュラルなボリュームで可愛らしい印象に仕上がるつけまつ毛！

辻さんはこちらを「つけまつ毛は、つーちゃんの」「ウサギちゃんのやつつけてます」とコメントしながら紹介。

また自身のメイクのコツとして「上めにつけてる」「ビューラーで結構上げましたよ、くらいな感じで」とつける時のバランスも明かしてくれました。

そして、仕上がりについても「束感のまつ毛を作った感じに見えるので良いんですよ」「自然じゃない？すごい」とナチュラルなバランスが絶妙だと語っていました！

画像出典：辻希美オフィシャルYouTubeチャンネルより

■動画もチェック！

動画内ではイベントの舞台裏を大公開！ぜひチェックしてみてくださいね。