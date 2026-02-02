「勘弁して…」欧州から飛び込んできた“悲報”にネット騒然！「お祓いに行ってくれ」「満身創痍すぎて泣ける」
日本代表DF瀬古歩夢が所属するル・アーブルは現地１月30日、リーグ・アン第20節でRCランスと敵地で対戦し、０−１で敗れた。
今季ここまでリーグ戦全試合に出場している瀬古は、この試合にも先発したなか、80分にアクシデントが発生する。自陣でロングボールの対応した際に、相手FWに押される格好となり、ル・アーブルGKリオネル・エンパシと激しく衝突。苦悶の表情を浮かべてしばらく立ち上がることができなかった。
その後、なんとかフル出場を果たしたものの、フランスメディア『Paris-Normandie』によると、負傷した可能性があるという。同メディアはこう報じている。
「試合終了までピッチに残ることができたものの、次戦への出場は不透明だ。ル・アーブル指揮官は『状態は良くないようだ』と述べている。肋骨の深刻な損傷とみられ、早急に予定されているメディカルチェックで詳細が判明するだろう」
この一報を受けて、インターネット上では「残念すぎる」「W杯間に合ってほしい」「調子よさそうだったのに」といった声が上がった。
また現在、森保ジャパンに負傷者が相次いでいることもあり、「満身創痍すぎて泣ける」「お祓いに行ってくれ」「勘弁してくれ…」「どうか軽症であってほしい」「呪われてるな」「なんでこんなに怪我人多いの？」といった反響もあった。
瀬古の怪我が大事には至らないことを願いたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「可愛さの破壊力すげぇ」「セクシー」岩渕真奈が眩いビキニ姿を披露！ 熊谷紗希と…
今季ここまでリーグ戦全試合に出場している瀬古は、この試合にも先発したなか、80分にアクシデントが発生する。自陣でロングボールの対応した際に、相手FWに押される格好となり、ル・アーブルGKリオネル・エンパシと激しく衝突。苦悶の表情を浮かべてしばらく立ち上がることができなかった。
「試合終了までピッチに残ることができたものの、次戦への出場は不透明だ。ル・アーブル指揮官は『状態は良くないようだ』と述べている。肋骨の深刻な損傷とみられ、早急に予定されているメディカルチェックで詳細が判明するだろう」
この一報を受けて、インターネット上では「残念すぎる」「W杯間に合ってほしい」「調子よさそうだったのに」といった声が上がった。
また現在、森保ジャパンに負傷者が相次いでいることもあり、「満身創痍すぎて泣ける」「お祓いに行ってくれ」「勘弁してくれ…」「どうか軽症であってほしい」「呪われてるな」「なんでこんなに怪我人多いの？」といった反響もあった。
瀬古の怪我が大事には至らないことを願いたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「可愛さの破壊力すげぇ」「セクシー」岩渕真奈が眩いビキニ姿を披露！ 熊谷紗希と…