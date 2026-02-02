出水平野で羽を休めているこちらのツルは、絶滅危惧種に指定されている「ソデグロヅル」です。右脚が折れた状態で見つかり今は1本脚になりながらも、故郷に帰る北帰行に向け、たくましく命をつないでいます。



(カメラマン)

「北帰行を前に体力を付けようと一生懸命餌をついばんでいます」



出水平野で羽を休める、真っ白なツル。国際自然保護連合のレッドリストで絶滅危惧種に指定されている「ソデグロヅル」です。白い羽を広げると先端だけが黒いことから、そう呼ばれています。





インドや中国で冬を越すことが多く、出水平野で確認されたのは2シーズンぶりです。(ツルを見た人)「あちこち探していなかったのでどこにいったんだろうと思っていたがきょうは近くで見られてびっくりした。会えてよかった。足をケガしているんでしょ。また帰って繁殖できるかが心配」実はこのソデグロヅル、2025年11月に右脚が折れた状態で見つかり、今は1本脚になりながらもたくましく生きています。(県ツル保護会・所崎香織さん)「保護しても野生には返せないと気を病んでいたが今の姿をみるとたくましく生きているんだなと感心している。大体同じ場所にいるので見つけやすいとは思うが驚かさないようにそっと見てもらいたい」ツルが生まれ故郷のシベリアなどに帰る北帰行はすでに始まっていて、3月末まで続くということです。