●あす3日(火)朝は路面凍結エリア拡大 車の運転など十分注意

●今週中頃はいったん春の暖かさ 週末は急激に真冬の寒さへ

きょう2日(月)の県内は昼頃から天気が崩れ始め、はじめ山間部中心に雪交じりとなっていましたが、みるみる気温が下がるにつれて、山口市中心部などでも雪やみぞれとなった時間がありました。日が暮れてからも、山間部中心に度々雪が舞う天気が続いています。





山間部は少し雪が積もった所もあるほか、市街地でも広く路面が濡れていまその状況で、今晩～あす3日(火)朝にかけて氷点下の冷え込みの所が多くなることから、路面凍結のエリアが市街地も含めて広がっていくおそれがあります。

あす3日(火)朝は車の運転など路面状況に十分注意して、橋の上や日陰になりやすい所など路面凍結しやすい場所は、特に慎重な走行を心掛けて下さい。





あす3日(火)は高気圧に覆われて空模様は安定する見込みで、昼間は何とか2桁の気温になる所もあり、その後、今週中頃にかけては、上空の寒気は北へ退いていく見込みです。暦の上では春となる二十四節気「立春」を迎えて、実際に春の訪れを感じるような暖かさにもなっていきそうです。





しかし、その後の今週末にかけては、また一気に寒気は南下して再び真冬の寒さへ。そして平地、市街地でも雪や凍結が心配な状況にもなっていきそうです。



季節はすんなりと春に進まず、振れ幅が一段と大きい気温変化で、体調を崩さないよう気を付けて過ごす必要があります。また、今週末の選挙の投票日で雪の心配もあるので、早めに期日前投票を行っておく、ということも検討しても良いのでは、と思います。





あす3日(火)明け方頃は、山間部で少しちらつく雪が残る可能性がありますが、日中は各地でしっかり晴れる見込み。午後は快晴となる所も多いでしょう。朝は冷え込みが厳しく、山間部ほど水道管凍結への注意も必要なほか、市街地でも路面凍結注意。日中の気温は10度前後の所が多いでしょう。





今週半ばにかけては寒さは緩んで、木曜日頃には最高気温15度くらい…と一気に春の暖かさに。しかし、週末は急激に真冬の寒さに逆戻りとなっていきそうです。また、今週しばらく曇ったり晴れたりの空模様の後、週末は強い寒気の流れ込みで雪が降り始めて、日曜日頃は市街地でも積雪や路面凍結の心配が高まるおそれがあります。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

