佐世保玉屋本館 “最後” の営業「特別な場所」老舗百貨店閉店に多くの市民が別れを惜しむ《長崎》
佐世保市の老舗百貨店「佐世保玉屋」の本館が1月31日、建て替え前の最後の営業日を迎えました。
閉店セレモニーには別れを惜しむ多くの人が集まりました。
佐世保玉屋は、1920年に現在の場所で百貨店事業をスタートし、9階建ての本館は1965年に完成。
ファミリー層を中心に長年、佐世保市民に親しまれてきました。
最後の営業日を迎えた1月31日も多くの買い物客が訪れました。
（買い物客の親子）
「小さい時から来ているので残念」
「家族で来た時に食事したり特別な場所の一つだったと思う」
夕方に行われた閉店セレモニーには、名残を惜しむ多くの市民らが集まりました。
（佐世保市民）
「やっぱりさみしい。日曜日に行くわくわくする場所。屋上、おもちゃ売り場やレストランなどできれば残ってほしかった」
（佐世保玉屋 田中丸 弘子社長）
「温かく見送ってくれて本当に感謝の気持ちでいっぱい。玉屋のサンドウィッチとのの字のケーキは佐世保の皆さんに育ててもらった商品だと思っている。今後は全国に向けて販売していきたい。長崎県佐世保市を色んな所で発信できたらいい」
今後、万津町の仮店舗に移転し、本館の建て替えを計画しています。