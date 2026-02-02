佐世保市の老舗百貨店「佐世保玉屋」の本館が1月31日、建て替え前の最後の営業日を迎えました。

閉店セレモニーには別れを惜しむ多くの人が集まりました。

佐世保玉屋は、1920年に現在の場所で百貨店事業をスタートし、9階建ての本館は1965年に完成。

ファミリー層を中心に長年、佐世保市民に親しまれてきました。

最後の営業日を迎えた1月31日も多くの買い物客が訪れました。

（買い物客の親子）

「小さい時から来ているので残念」

「家族で来た時に食事したり特別な場所の一つだったと思う」

夕方に行われた閉店セレモニーには、名残を惜しむ多くの市民らが集まりました。

（佐世保市民）

「やっぱりさみしい。日曜日に行くわくわくする場所。屋上、おもちゃ売り場やレストランなどできれば残ってほしかった」

（佐世保玉屋 田中丸 弘子社長）

「温かく見送ってくれて本当に感謝の気持ちでいっぱい。玉屋のサンドウィッチとのの字のケーキは佐世保の皆さんに育ててもらった商品だと思っている。今後は全国に向けて販売していきたい。長崎県佐世保市を色んな所で発信できたらいい」

今後、万津町の仮店舗に移転し、本館の建て替えを計画しています。